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男大生突腹痛！闖室友套房上大號挨告 高院駁回上訴理由曝光

法務部長蔡清祥卸任前 「招了」留學時的囧事…

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

即將卸任法務部長的蔡清祥今天與媒體茶敘時表示，他從基層檢察官幹起，服務公職42年，最喜歡的工作還是基層檢察官；蔡表示，目前沒有其他規畫，520之後最想做的事是睡到自然醒。

蔡清祥在「最後茶敘」自爆他赴美國哈佛大學進修的一段囧事。蔡說，當年認識學校圖書館的職員瑪麗，但因他剛到美國人生地不熟，且英文不流利，某次在路上遇到貌似瑪麗的金髮美女，向對方打招呼說「Are You Mary？」，結果對方不是瑪麗，還以為他問的是「Are You Marry？」，當時雙方都好尷尬。

蔡英文總統任內第一任法務部長是邱太三，邱的任期是785天，蔡清祥繼任部長任期長達5年10個月，是任期最長的法務部長。

蔡清祥說，他從基層檢察官做起，歷任主任檢察官、檢察長、調部辦事、一、二、三審檢察官、法務部檢察司長、主任祕書、常務次長，他「五進五出」出法務部，現在應該不會再進來了。

蔡說，歷練這麼多年公職，最喜歡的工作還是基層檢察官，檢察官是維護社會、國家的公平正義，讓該負責任的人受到制裁，也可以協助被害人走出陰霾。

關於檢察官長期以來被視為「行政官」之爭議，有媒體請蔡清祥臨別發表看法。蔡清祥說，檢察官也是司法官，但兼具有行政性質，須遵照法律規定行事，不能受行政影響。

蔡清祥還說，檢察官還須遵守「檢察一體」的規定，雖然帶著行政的屬性，但絕對不會影響檢察官身為司法官的中立性。

法務部長蔡清祥。圖／聯合報系資料照片
法務部長蔡清祥。圖／聯合報系資料照片

檢察官 法務部 蔡清祥

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