彰化補教「狼師」被解聘再回任 教育處：必要時勒令停招

民進黨彰化縣議員許雅琳今天質詢時指出，近日接獲家長反映，指今年四月，有位涉嫌性騷擾男學生的補教男老師，經通報後認定不適任，隔月竟「回任」補習班，教育處未掌握情況顯有疏失。教育處表示，不適任教師應解聘，教育處今天下午派員至補習班稽查，如確有回任情事，除裁罰並限期改善，必要時勒令停止招生或廢止短期補習班立案。

許雅琳指出，依家長從學童手機通話發現，這名名男教師對男學生有觸摸身體的行為，也有傳訊息詢問有沒有想他、不可以拋棄他，甚至藉由幫學生儲值遊戲點數，金額從數千元到上萬元不等誤導學生「這是真愛」，還會要求學生不能跟其他同學互動，「因為會吃醋」。

許雅琳說，這名男老師受雇彰化市某補習班，專門負責教國小高年級學生。家長發現男教師不當行為後，向教育處通報，調查認定不適任，要求補習班不得再雇用。但這家補習班疑因缺老師，且見風頭已過，最近讓他回任，家長不滿且不安，向她陳情。

許雅琳質詢，教育處未掌握此一情況，顯有疏失，為避免類似「狼師」威脅及侵犯學生，要求教育處在最短時間內，完成縣內補習班的稽查，避免再有任何一位學生受害，正視補習班或校園內不適任人員的相關處理機制及案件後續處理，並追究補教業者是否依「補習及進修教育法」及相關規定辦理，給孩童安全、健康的學習環境。