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彰化補教「狼師」被解聘再回任 教育處：必要時勒令停招
民進黨彰化縣議員許雅琳今天質詢時指出，近日接獲家長反映，指今年四月，有位涉嫌性騷擾男學生的補教男老師，經通報後認定不適任，隔月竟「回任」補習班，教育處未掌握情況顯有疏失。教育處表示，不適任教師應解聘，教育處今天下午派員至補習班稽查，如確有回任情事，除裁罰並限期改善，必要時勒令停止招生或廢止短期補習班立案。
許雅琳指出，依家長從學童手機通話發現，這名名男教師對男學生有觸摸身體的行為，也有傳訊息詢問有沒有想他、不可以拋棄他，甚至藉由幫學生儲值遊戲點數，金額從數千元到上萬元不等誤導學生「這是真愛」，還會要求學生不能跟其他同學互動，「因為會吃醋」。
許雅琳說，這名男老師受雇彰化市某補習班，專門負責教國小高年級學生。家長發現男教師不當行為後，向教育處通報，調查認定不適任，要求補習班不得再雇用。但這家補習班疑因缺老師，且見風頭已過，最近讓他回任，家長不滿且不安，向她陳情。
許雅琳質詢，教育處未掌握此一情況，顯有疏失，為避免類似「狼師」威脅及侵犯學生，要求教育處在最短時間內，完成縣內補習班的稽查，避免再有任何一位學生受害，正視補習班或校園內不適任人員的相關處理機制及案件後續處理，並追究補教業者是否依「補習及進修教育法」及相關規定辦理，給孩童安全、健康的學習環境。
教育處表示，今天下午已派員至補習班稽查，如經稽查現場資料與全國補習班資訊管理系統陳報的教職員名冊不符，將裁罰15到25萬，限期改善，未改善按次處罰；必要時勒令停止招生或廢止短期補習班立案，將持續督請各立案補習班至全國補習班資訊管理系統登錄資料，並主動向教育處查詢聘雇的教職員工是否有涉及教師法、性騷擾、性霸凌等情事，維護學生安全。
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