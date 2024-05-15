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抓到把柄分杯羹 殯葬業者反勒索新北殯儀館收賄員工

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市立殯儀館今年初爆發火葬場及冷藏室臨時約聘人員藉喪事收賄，檢方深入追查後發現，竟有殯葬業者得知殯儀館員工收賄後，以此為把柄，要求從中抽成分一杯羹，否則便加以檢舉、告發，多年來得手300餘萬元。新北地檢署檢察官許宏緯今指揮新北市刑警大隊，兵分7路前往紀姓殯葬業者住所、辦公室等搜索，約談紀男及遭勒索殯儀館員工共7人，全案朝恐嚇取財罪嫌偵辦。

新北市立殯儀館去年爆發領班及臨時約聘僱人員20餘人，集體收受殯葬業者賄賂，協助家屬加快火化或配合特定時辰火化，收賄共3千餘萬。今年2月，檢方又獲報，該館遺體火化場和冷藏室，負責為遺體清洗、更衣、化妝、入殮的約聘員工，涉嫌自2016年起，以每具遺體300至1000元不等價格收受業者賄賂，以求過程順利。

新北地檢署檢察官許宏緯深入追查後竟發現，有不肖業者不僅平時居中行賄，甚至反過來在得知殯儀館員工收賄後，要求分一杯羹，每具遺體平均抽取兩成賄款，若員工不從則揚言向司法機關提出檢舉、告發，使收賄殯儀館員工們心生畏懼，多年來共抽取逾300萬元不法所得。

檢警今前往基隆市安樂區及新北市板橋區、三峽區、土城區等紀男相關人等住居所和辦公處所、營業處所搜索，約談被告及證人共7人。至於紀男背後是否具有幫派背景，讓他有恃無恐地從行賄方變成恐嚇方，尚待檢警進一步釐清。

新北市立殯儀館接連爆發員工收賄，檢方深入追查發現，竟有不肖殯葬業者以此為把柄，要求從中抽成分一杯羹，否則便提出檢舉、告發，藉此勒索殯議館員工。圖／聯合報系資料照片
新北市立殯儀館接連爆發員工收賄，檢方深入追查發現，竟有不肖殯葬業者以此為把柄，要求從中抽成分一杯羹，否則便提出檢舉、告發，藉此勒索殯議館員工。圖／聯合報系資料照片

收賄 殯儀館

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