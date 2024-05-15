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監察院「八八會館案」糾正法務部新北檢 蔡清祥這樣回應…

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

監察院針對「八八會館」案調查提案糾正法務部、新北地檢署2機關，法務部長蔡清祥今天表示，有關監察院提案糾正部分，涉案的檢察官黃錦秋、王涂芝已移送懲戒法院審理，法務部日後會按照判決結果議處。

至於台東地檢署有檢察官爆出在開庭期間「脫法庭直接走人」一事，蔡清祥說，台東地檢署檢察長有向他說明，正立案調查中，行政議處也會依法辦理。

至於立法院前秘書長林錫山服刑4年多獲假釋，引發不少爭議，蔡清祥對此表示，林羈押期間有753天，實際上執行日期不只4年，依法律規定，應要把林羈押期間算入刑期，林錫山服刑超過百分之56，依法可以申請假釋。

蔡清祥強調，現在的假釋審核是經過審查委員會嚴謹審查，成員包括外部委員，都會了解犯行情節、犯後態度、有無再犯風險等，再經過各方面的考量後才做成決定。

法務部長蔡清祥。圖／聯合報系資料照片
法務部長蔡清祥。圖／聯合報系資料照片

假釋 法務部 蔡清祥

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