監察院「八八會館案」糾正法務部新北檢 蔡清祥這樣回應…

監察院針對「八八會館」案調查提案糾正法務部、新北地檢署2機關，法務部長蔡清祥今天表示，有關監察院提案糾正部分，涉案的檢察官黃錦秋、王涂芝已移送懲戒法院審理，法務部日後會按照判決結果議處。

至於台東地檢署有檢察官爆出在開庭期間「脫法庭直接走人」一事，蔡清祥說，台東地檢署檢察長有向他說明，正立案調查中，行政議處也會依法辦理。

至於立法院前秘書長林錫山服刑4年多獲假釋，引發不少爭議，蔡清祥對此表示，林羈押期間有753天，實際上執行日期不只4年，依法律規定，應要把林羈押期間算入刑期，林錫山服刑超過百分之56，依法可以申請假釋。