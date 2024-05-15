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男大生突腹痛！闖室友套房上大號挨告 高院駁回上訴理由曝光

偽造律師證上網交友 嘉義男無招攬獲緩起訴

中央社／ 嘉義市15日電

40歲陳姓男子被控去年間為自抬身價，以P圖偽造律師證便於網路交友，經交友對象向嘉義律師公會求證曝光，全律會也發新聞澄清，嘉檢偵結，因無招攬訴訟，以緩起訴處分。

嘉義地檢署的緩起訴書指出，嘉義市陳男於去年1、2月間，透過網路交友網站認識王姓女子後，雙方以通訊軟體LINE聯繫，陳男為提高自身交友身價，竟向王女自稱是執業律師，並在網路上截取律師證的證件圖片，將自己的姓名、照片以P圖方式顯示在律師證上，顯示具有律師資格。

陳男將偽造的律師證傳給王女觀看取信，而王女為查證陳男身分，去年7月間以電子郵件檢附偽造的律師證，向嘉義律師公會求證陳男為律師的真實性，陳男非律師身分曝光。

經嘉義律師公會轉知全國律師聯合會此事，全律會也於去年9月間發布新聞，指稱有不法人士偽造全律會的會員證，誆稱是律師資格，並出沒於嘉義一帶，籲請民眾多加注意，委任前務必先查詢對方是否具律師資格。

嘉義地檢署獲悉並剪報分案後，指揮調查局嘉義縣調查站調查，並查獲陳姓男子，陳男坦承不諱，依法移送嘉義地檢署偵辦。

嘉檢偵結，陳男並無向王女招攬訴訟而收取費用，且王女也未對陳男提告，因此，陳男所涉及違反律師法、詐欺罪嫌部分，予以不起訴處分。

另外，檢方查無陳男向其他人行使偽造的律師證或自稱律師的事，因此，以緩起訴處分為適當；緩起訴期間1年，應書立悔過書，需向公庫支付新台幣3萬元。

嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片
嘉義地檢署。圖／聯合報資料照片

嘉義 律師 網路

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