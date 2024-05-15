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松山分局警涉收賄 北市議員葉林傳服務處2主任也遭約談

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

北市警局松山分局劉姓巡官於2009年至2024年間，涉嫌包庇賭博及色情業者經營並收取賄款，國民黨台北市議員葉林傳服務處前任及現任辦公室主任，則疑擔任色情業股東，涉嫌貪汙等罪。台北地檢署今指揮調查局北機站、警政署政風室、台北市政府警察局執行搜索70處，稍晚訊問劉、兩名服務處主任及業者共36人。

據了解，58歲的劉原任職於中山分局中山二派出所，2021年10月間調任松山分局，擔任巡官。2009年至2024年間，劉涉嫌向位於台北市中山區的賭博及色情業者通報警方臨檢查緝消息，長期包庇經營賭場及色情經營，並收取來自7間電子遊戲場、按摩店、養生館及酒店的賄款，每次交付數萬元至數十萬元不等金額。

本案涉嫌行賄業者中，葉林傳服務處前張姓任主任、現任林姓主任等人疑擔任涉案色情業股東。

檢警調今兵分70路，搜索劉於松山分局辦公室座位、兩名主任住居所以及相關營業場所，查扣手機、帳冊及電腦，今未搜索葉林傳市議會辦公室及服務處。

檢方指出，全案朝涉犯刑法第268條供給賭博場所、第231條第1項、第2項公務員包庇圖利使他人為性交或猥褻罪、貪汙治罪條例第4條第1項第5款違背職務收賄、第11條第1項違背職務行賄等罪嫌偵辦。

台北市警局松山分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局松山分局。記者李隆揆／攝影

主任 北市 賭博

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