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高虹安涉貪案…繳回整個月薪水 水母作證：為了辦公室經營

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚高的前辦公室公關主任「水母」王郁文作證。王女稱，高辦前行政主任黃惠玟因辦公室裝潢問題，悄悄請她將2020年9月整個月薪水留下來當成零用金，她為了辦公室經營，同意繳回。

合議庭今天傳喚王郁文、前助理吳達偉、前私聘人員蔡維庭作證，王郁文是高虹安的同案被告，與高同樣不認罪，屬於高的「友性證人」，她作證結束，合議庭評議宣示不再傳喚高虹安所聲請的前立委陳琬惠到庭作證。

王郁文作證說，她2020年2月到9月擔任高虹安的公關助理，與高談定的薪資是實領4萬6000元但健保費外加，為何2020年3月前行政助理黃惠玟申報她的薪資是4萬8500元，她不知情。

王郁文說，她在高辦負責媒體公關、社群經營、選民服務與陳情，幾乎每天加班，因此，不管黃惠玟有沒有把她加班時數報到上限，「我都有加班」，因此看報表時只稍微看一下就在上面簽名。

關於2020年9月將薪水繳回成零用金部分，王郁文證說，因黃惠玟告訴她辦公室裝潢費可能不夠，詢問她可不可以將薪水留下，這樣零用金才有餘裕，且黃女是當著面和她說悄悄話、像耳語般地說，她想說好聚好散，也希望辦公室有好發展，於是同意繳回，另外，加班費的繳回，是黃惠玟說要用零用金買飲料、咖啡機、贈品。

王郁文說，立法院在月中發薪，2020年9月15日她薪資入帳，黃惠玟大約在下旬告訴她繳回的事，黃女以LINE通知她時說「抱歉」等，她認為，黃女用她的名字領薪水說抱歉，「我感覺是一種黑色幽默」。

王郁文表示，她2020年3月上班就知道高辦有零用金制度，高虹安並沒有和大家開會討論過，不過，一開始繳回的不多，後來變多心裡確實不舒服，但想到為了同仁、為了高虹安問政順利，且黃惠玟已經開口，所以不好拒絕。

王郁文說，2021年年初高辦辦尾牙她有去參加，參加的人有陳奐宇、李忠庭，一桌約7、8個人，現場有抽獎、有抽現金，現金由誰提供她不知道。

王郁文證說，她的助理酬金從4萬6000元調低時，沒有和高虹安反應，後來有發現被調低，什麼時候發現的已不記得，也沒特別反應。

檢察官提示一段王郁文與黃惠玟的對話紀錄，黃女告訴王郁文2020年3月多出的2500薪水元要繳回，王郁文表示，她那時不太知道黃惠玟所指為何；檢方提示證據有關王郁文帳項曾多出一千多元入帳，王女說「一千多沒有很重要」。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書罪起訴高虹安、高的前助理陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文，5名被告中高虹安、王郁文不認罪，其餘3人偵查中認罪。

新竹市長高虹安今天為貪汙案出庭。記者杜建重／攝影
新竹市長高虹安今天為貪汙案出庭。記者杜建重／攝影
新竹市長高虹安前國會辦公室公關主任「水母」王郁文今天由被告轉為證人作證。記者杜建重／攝影
新竹市長高虹安前國會辦公室公關主任「水母」王郁文今天由被告轉為證人作證。記者杜建重／攝影

加班費 王郁文 高虹安

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