製茶師不滿分手勒昏前女友 老父奔走求和解改判8年

嘉義劉姓製茶師傅欲挽回鄧姓前女友遭拒，去年6月11凌晨侵入其住處，用電線勒住她的脖子，致其腦部缺氧昏迷，還將她拖行帶到摩鐵及老家，醒來後才乘隙逃出，一審認他犯殺人未遂等罪應執行8年4月，上訴二審後，他立下悔過書，委由父親與女方和解，今改判應執行8年。

一審判決，認劉犯殺人未遂罪處7年10月，又犯剝奪行動自由罪處10月，又犯恐嚇危害安全罪處2月、可易科罰金。不得易科罰金部分應執行8年4月。

劉就恐嚇危害安全、剝奪行動自由罪部分，僅就原判決量刑部分上訴，二審則就殺人未遂部分進行審理。

據調查，劉與鄧女曾是同居男女朋友，兩人分手後，劉持續傳訊息欲挽回前女友，但因女方不接他的電話，也不讀他的訊息，因而心生不滿。

去年6月11日凌晨0時29分許，劉開車前往前女友嘉義縣住處，踩踏轎車車頂，攀爬翻越至住處2樓，自2樓落地窗侵入其房間。原熟睡的她驚醒，劉向她說「敢玩弄我，要給妳死」後，旋持電線環繞其頸部並交岔方式絞勒，致她因腦部缺氧陷入昏迷後才鬆手。

台南高分院指出，綜合劉於原審審理時陳述侵入鄧女住處動機、前往其住處時攜帶電線並直接絞勒其頸部，絞勒頸部前向她稱「妳玩弄我，要給妳死」及絞勒其頸部用力之猛、時間之長，應可認定劉以電線絞勒其頸部，是基於殺人直接故意。

劉辯稱，當下並無殺害鄧女之意，應屬事後卸責之詞。劉犯刑法中無故侵入他人住宅罪、同法殺人未遂罪，應從一重殺人未遂罪論處。

合議庭表示，劉辯稱主動停止絞勒女方頸部，符合中止未遂規定。但經原審法院檢附告其就醫病歷、傷勢照片送成大醫院鑑定結果，足認劉當時絞勒女方頸部，確實有施以相當力道及時間，堪認劉造成其血液回流受阻情形嚴重，原已預見可能發生其死亡結果，已達足以造成不法侵害程度。

且劉僅單純放棄繼續絞勒女方，未有任何救護等防止其受傷死亡積極行為，最後是女方於劉暫離之際趁隙脫逃至台3線上，向恰巧經過的劉父求救，帶同報警並就醫救治，才倖免於難，劉並不符合中止未遂要件。

合議庭指出，劉於審理中，已深具悔意，立下悔過書由律師轉交父親再轉交女方，並委由父親與女方和解在案，女方於和解後表示願意原諒劉，並請求法院對他從輕量刑，以啟自新。原審判決未及審酌有利於被告量刑事由，因而撤銷改判。