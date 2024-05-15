桃市兒少法裁罰公告3年就可下架？ 市府：前朝舊制

人本教育基金會執行長馮喬蘭今天和民進黨民代開記者會，質疑桃園市為何下架公告滿3年的兒少法裁罰紀錄。市府下午回應，相關規定是2019年通過的舊制，但仍詳細登錄於中央系統，後續桃園市將配合中央統一規範。

立委陳培瑜、林月琴與桃園市議員許家睿今質疑，兒少法因未明確規範相關公告姓名裁罰的處理作法，導致桃園市將公告滿3年的兒少法裁罰紀錄下架，成為查詢漏洞。

市府社會局下午回應，依據兒少法規定，違反第49條第1項各款所定行為之一，經有關機關查證屬實者，不得擔任兒童及少年福利機構之負責人或工作人員，各縣市政府「得」公布姓名及名稱。

社會局表示，經查桃園市在未升格前就於2012年率先公告裁罰紀錄，是六都中最早主動公告裁罰紀錄的城市，但因該法並無明文規定公布期間，因此2019年時考量裁罰紀錄的參考性後，改以公告近3年違反兒少權法的行為人名冊供民眾查閱。

社會局表示，民代指稱桃園市成為查詢漏洞的說法絕非事實，市府自衛福部2021年6月1日設置CRC資訊網「違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰專區」起，即落實配合於該專區登載裁罰紀錄。