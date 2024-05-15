警涉賭博網站代理商 高雄分局：遭羈押即報免職

高雄市林園警分局港埔派出所洪姓警員，昨天經雲林地檢署帶回查辦，發現洪姓警員疑擔任博弈網站代理商，今天經檢察官聲押，下午由雲林地方法院開羈押庭審理中。林園警分局表示，洪姓警員若遭聲押獲准，將呈報考績會，1次記2大過免職。

雲林地檢署偵辦林園警分局陳姓警員（29歲）涉嫌勾結詐騙集團，提供個資並充當詐團「軍師」，以「教戰守則」指導詐團成員規避警方查緝，雲檢追查全案，發覺林園警分局港埔所洪姓警員（31歲）與陳姓警員多有金流來往，昨天才動員搜索港埔所，並將洪姓警員帶案調查。

雲檢偵訊後，認為洪姓警員疑擔任賭博網站代理商，開放權限給賭客下注，從中抽取「水錢（手續費）」，並提供網站帳號、密碼，幫陳姓員警下注簽賭，認為洪涉賭博罪、公務員包庇他人意圖營利供聚眾賭博、加重詐欺，以及組織犯罪條例，今天向雲林地院聲押他。