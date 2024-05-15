快訊

中職／財務有問題又缺席練球 獅隊宣告開除黃勇傳

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警涉賭博網站代理商 高雄分局：遭羈押即報免職

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市林園警分局港埔派出所洪姓警員，昨天經雲林地檢署帶回查辦，發現洪姓警員疑擔任博弈網站代理商，今天經檢察官聲押，下午由雲林地方法院開羈押庭審理中。林園警分局表示，洪姓警員若遭聲押獲准，將呈報考績會，1次記2大過免職。

雲林地檢署偵辦林園警分局陳姓警員（29歲）涉嫌勾結詐騙集團，提供個資並充當詐團「軍師」，以「教戰守則」指導詐團成員規避警方查緝，雲檢追查全案，發覺林園警分局港埔所洪姓警員（31歲）與陳姓警員多有金流來往，昨天才動員搜索港埔所，並將洪姓警員帶案調查。

雲檢偵訊後，認為洪姓警員疑擔任賭博網站代理商，開放權限給賭客下注，從中抽取「水錢（手續費）」，並提供網站帳號、密碼，幫陳姓員警下注簽賭，認為洪涉賭博罪、公務員包庇他人意圖營利供聚眾賭博、加重詐欺，以及組織犯罪條例，今天向雲林地院聲押他。

高雄市林園警分局表示，雲林地院在今天下午2時許召開羈押庭，洪姓警員若遭羈押，警方絕不護短，將提報考績會對洪1次記2大過免職，如果洪獲交保，也因他涉案，將呈報記1大過、列輔導對象，並調地服務。

高雄市警林園分局港埔所洪姓警員今遭雲林檢方聲押。記者林保光／翻攝
高雄市警林園分局港埔所洪姓警員今遭雲林檢方聲押。記者林保光／翻攝

賭博 雲林 高雄市

延伸閱讀

警界勾結詐團又擴大 高雄警捲入賭博網代理商抽「水錢」

IG、LINE宣告逃兵ing 陸軍上兵2天後反悔自行返營判3月

律師鄭鴻威當詐團軍師撈千萬 錢疑藏法官辦公室稱「買房工程款」

律師鄭鴻威當詐團「軍師」每月報酬300萬元 法院裁定延押禁見3個月

相關新聞

警涉賭博網站代理商 高雄分局：遭羈押即報免職

高雄市林園警分局港埔派出所洪姓警員，昨天經雲林地檢署帶回查辦，發現洪姓警員疑擔任博弈網站代理商，今天經檢察官聲押，下午由...

藍寶堅尼撞騎士對方求償6千多萬 網紅超哥怒斥獅子大開口

YouTuber「超哥」黃伯超，涉用超派鐵拳揍直播主Toyz劉偉健，遭控殺人未遂等4罪嫌，檢方複訊5萬元交保。今他因去年...

高虹安涉貪案「他」領過一筆6萬元是不是助理？檢辯法庭攻防

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚高的前辦公室公關主任王郁文、前助理吳達偉、前私聘人員蔡維庭作證；高虹安表示，蔡...

錢櫃林森店大火案 迪廣公司、3被告9千萬元與56名受害方和解

錢櫃台北林森店大火釀6死，一審判決迪廣公司董事長練台生及2襄理無罪，店長、副店長及電梯工程負責人緩刑，包商3年徒刑，可上...

高雄惡狼冒名騙女拍片手指性侵 橋院「這理由」5萬交保

高雄詹姓男子4月中於高雄巨蛋站外，冒充網紅「小哥哥艾理」工作人員「平優介」，路上街訪女子代言產品，之後密集傳訊對方，以6...

騎機車擦撞限量法拉利遭索賠130萬 婦挨告後判決大逆轉

南投一名六旬婦人先前騎車行經路口，與1輛限量法拉利跑車發生擦撞，遭索賠130萬元，還被告上法院，讓婦人超崩潰；不料，法官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。