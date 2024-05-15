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高雄惡狼冒名騙女拍片手指性侵 橋院「這理由」5萬交保

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄詹姓男子4月中於高雄巨蛋站外，冒充網紅「小哥哥艾理」工作人員「平優介」，路上街訪女子代言產品，之後密集傳訊對方，以6萬酬勞約出拍片，卻將人載至偏僻處性侵，於約定時間爽約匯款，還神隱消失；經受害女子報警，昨詹男落網，檢以反覆再犯之虞聲押，不過，法院考量比例原則，詹距前次犯行已久，裁5萬交保。

網紅「小哥哥艾理」日前在YT頻道上發布警急事件，因為有男子假借網紅公司名義，於5月2日下午5時許，約出女粉絲宸宸，以小客車載至高雄偏僻處手指侵犯私密處得逞，過程中宸宸雖拒絕喊停，但對方並不罷手，在強迫性交時因不明原因不舉，一度外出抽菸；宸宸說，當時人在荒郊野外根本逃不了。

「因為我知道，後面還有人會被騙！」宸宸在艾理的影片中接著說，對方曾說除她以外，還有很多案子，宸宸無意間也聽見對方於電話中疑似誘拐其他人，而艾理在一旁聽完直呼，簡直就是預謀犯案，甚至還有共犯行騙，片尾艾里陪同宸宸至台中第六分局備案，並呼籲疑似受害粉絲勇敢報警求助。

昨天，岡山分局持拘票拘提這名佯稱「平優介」的詹姓男子到案說明；由於，當時雙方約定報酬拍片，詹男假拍片真性侵，事後還沒付錢，雙方各執一詞內容有些許出入，警訊後移送橋頭地檢署偵辦。

橋檢表示，檢察官複訊後，認為詹有反覆實施犯罪之虞，以「詐欺罪」向橋頭地方法院聲請羈押。橋院指出，法官訊問後，雖認犯罪嫌疑重大，且詹先前有犯詐欺得利案件經判處罪刑確定紀錄，而有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，但考量被告前次犯行距今已久，期間被告未曾再犯類似案件，經考量比例原則後，認無羈押之必要，故諭知交保5萬元並限制住居。

受害女子透過小哥哥艾理說明遭詐騙性侵經過。圖／取自YT「小哥哥艾理」頻道
受害女子透過小哥哥艾理說明遭詐騙性侵經過。圖／取自YT「小哥哥艾理」頻道

性侵 粉絲 網紅 詐欺

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