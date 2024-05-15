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藍寶堅尼撞騎士對方求償6千多萬 網紅超哥怒斥獅子大開口

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

YouTuber「超哥」黃伯超，涉用超派鐵拳揍直播主Toyz劉偉健，遭控殺人未遂等4罪嫌，檢方複訊5萬元交保。今他因去年駕駛藍寶堅尼撞傷騎士案，赴士林地方法院出庭，不料泰國籍李姓騎士竟開價200萬元美金賠償金，換算高達新台幣6441萬餘元，黃認為「獅子大開口」談判破局。全案6月12日上午11時宣判。

全案起源於，黃伯超去年5月10日晚上9時許，駕駛藍寶堅尼，從北市大同區鄭州路由東往西方向行駛，在鄭州路與西寧北路交岔口，左轉駛入西寧北路後，因煞車不及，撞上前方因紅燈煞停的騎士泰國籍李姓男子，導致李男人車倒地，下背挫傷。法院認定黃犯過失傷害罪，判處拘役10天，可易科罰金1萬元。

此案經上訴後，李男提出刑事附帶民事訴訟，原雙方談妥27萬元和解賠償，黃伯超今天也帶著現金到法院談和解，不料，李男竟稱，因車禍受傷頸椎退化脊椎側彎，本來他有望成為大聯盟明日之星，如今全泡湯，因此用選手薪水計價求償，開價賠償金「200萬美金」，相當於新台幣6441萬餘元。

對於高額的賠償金，黃伯超今指出，李男根本獅子大開口，談判破局，全案未達成和解，請法院依法判決。全案訂6月12日上午11時宣判。

YouTuber「超哥」黃伯超。圖／擷取自噓！星聞臉書直播
YouTuber「超哥」黃伯超。圖／擷取自噓！星聞臉書直播

網紅 藍寶堅尼 車禍 黃伯超

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