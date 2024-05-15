高虹安涉貪案「他」領過一筆6萬元是不是助理？檢辯法庭攻防

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚高的前辦公室公關主任王郁文、前助理吳達偉、前私聘人員蔡維庭作證；高虹安表示，蔡確實有開發程式協助執行國會助理的工作，檢方則認定，蔡只幫忙高建置軟體，並非高的助理。

合議庭今天傳喚王郁文、吳達偉、蔡維庭作證，吳、蔡作證中午結束，下午由王郁文就貪汙案作證。

吳達偉作證表示，他在高虹安辦公室任職期間，不知道有零用金制度，是看了媒體報導才知悉，會於檢調偵查中稱助理費要繳回是違法的，是因當時自己沒有充分的資訊作判斷。

吳達偉說，會和高虹安的前立委辦公室行政主任黃惠玟於對話時稱「領國家的錢又繳回去是違法的」，也是受媒體報導所影響，他沒有法律背景，違不違法應由法官去作決定。

吳達偉還證稱，就他所認知，黃惠玟管的錢包括薪資、雜費、文具等款項，他在職時的理解是這些錢應該由立法院所發給；吳說，曾經和黃惠玟討論助理將錢繳回是否違法並貼新聞連給黃女，目的是和黃女討論助理權益相關問題。

蔡維庭證稱，高虹安是他在鴻海任職時的主管，有協助高研究LINE機器人、協助高虹安經營個人官網，建置LINE機器人的目的，是將委員提的有關議題讓選民知道、讓助理設法去解決，他另有幫忙高虹安剪輯問政質詢的影片。

蔡維庭說，他與高虹安間的聯繫窗口是李忠庭，他不會對到黃惠玟，2020年5、6月時李忠庭表示他為高開發軟體很辛苦，所以給了他2筆共6萬元的感謝金，但6萬元的來源並不清楚。

詰問時，高虹安的律師提示有關高虹安與蔡維庭的LINE對話紀錄，蔡作證說，高曾向他表示工作酬勞會請李忠庭算給他，但當時的談話細節已無印象。

關於蔡維庭的證詞，公訴檢察官表示，蔡只是幫忙高虹安建置軟體，但實際上並不是高虹安的助理，不過，高虹安對蔡維庭的「身分」作出另一番說明。

高虹安表示，蔡維庭幫她立委辦公室寫程式、做選民服務、對民眾通知，也確實收到來自李忠庭轉交的工作酬勞，無論是她交辦的、或是蔡與其他助理討論的，「蔡維庭實質上就是我執行國會工作的助理」。

高虹安說，蔡維庭協助、分擔辦公室別的助理的工作，「只是他對私聘助理這個名詞沒有認知」，好比說，蔡一開始對一些事不是很記得，但在律師提示證據資料後，蔡也確認LINE對話內容的真實性，也證稱證據是實在的。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書罪起訴高虹安、高的前助理陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文，5名被告中高虹安、王郁文不認罪，其餘3人偵查中認罪。