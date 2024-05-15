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騎機車擦撞限量法拉利遭索賠130萬 婦挨告後判決大逆轉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名六旬婦人先前騎車行經路口，與1輛限量法拉利跑車發生擦撞，遭索賠130萬元，還被告上法院，讓婦人超崩潰；不料，法官認為，超跑駕駛行經閃紅燈路口未停車再開是肇事主因，婦人肇責比例則占2成，判賠26萬元給車主。

據了解，該名婦人騎機車行駛於埔里隆生路，與開在珠生路上的1輛黃色法拉利在路口時發生碰撞，機車倒地，法拉利的前保險桿受損；由於該輛法拉利是限量款，新車要價高達1600萬元，且車子還買不到10個月，因此向婦人求償維修。

只不過，這輛限量法拉利，光1根保險桿就要194萬元，就算零件折舊仍將近125萬元，加上工資、烤漆等費用，婦人遭求償維修費達130萬元。但婦人機車只保強制險，且她月入不到3萬，還在思索如何處理時，就被對方一狀告上法院。

法拉利車主的保險公司代位求償向婦人提告，要求支付該輛法拉利的維修費130萬2062元；但經南投地院法官審閱交通事故調查及現場勘驗紀錄，發現肇事現場為閃光號誌路口，其中珠生路為閃紅燈應停車再開，隆生路為閃黃燈則須減速。

法官認為，法拉利駕駛行經閃光紅燈路口，未停止後再開應為肇事主因，就該起車禍事故的過失責任比例占8成；而婦人行經路口未減速及注意車前狀態肇責占2成，依此比例計算，婦人應給付車輛回復費用為26萬412元。

婦人騎機車與限量法拉利在路口發生擦撞，婦人挨告遭索賠130萬元，但法官認為，婦人肇責占2成，判賠26萬412元給車主。圖／民眾提供
婦人騎機車與限量法拉利在路口發生擦撞，婦人挨告遭索賠130萬元，但法官認為，婦人肇責占2成，判賠26萬412元給車主。圖／民眾提供
婦人騎機車與限量法拉利在路口發生擦撞，婦人挨告遭索賠130萬元，但法官認為，婦人肇責占2成，判賠26萬412元給車主。圖／民眾提供
婦人騎機車與限量法拉利在路口發生擦撞，婦人挨告遭索賠130萬元，但法官認為，婦人肇責占2成，判賠26萬412元給車主。圖／民眾提供
婦人騎機車與限量法拉利在路口發生擦撞，婦人挨告遭索賠130萬元，但法官認為，婦人肇責占2成，判賠26萬412元給車主。圖／民眾提供
婦人騎機車與限量法拉利在路口發生擦撞，婦人挨告遭索賠130萬元，但法官認為，婦人肇責占2成，判賠26萬412元給車主。圖／民眾提供

交通事故 保險 法拉利 跑車 車禍

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