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撞壞大老闆保時捷Cayman S 981 車廠負責人要賠200萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓車廠負責人替建設公司江姓老闆名下1輛200多萬元保時捷Cayman S 981洗車美容，卻開該輛車外出處理私事發生車禍，導致車子嚴重毀損，雙方事後以張用200萬元買下車子和解，未料張不履行挨告；法院審酌江有提出協議書，判過戶該車後，張應給付江200萬元，可上訴。

江姓老闆主張，張男2023年5月4日因業務需要駕駛他的保時捷Cayman S 981去洗車、美容，但途中張又開保時捷外出辦理私事，途中未注意路況發生車禍造成車輛嚴重受損。

江表示，這輛保時捷平時是他妻子駕駛，自己又因公司業務繁忙就委託、授權給蘇姓男子負責和張男簽訂協議書和解，雙方也達成車輛買賣契約，由張男同年7月31日應以200萬元買下該輛保時捷，並由陳姓女子擔任保證人。

江指出，張直至約定期日都沒履行，後來又去調解委員會時還拒絕賠償，因此提民事訴訟要求張男返還200萬元，並應辦理過戶及交付該輛保時捷給張。

張男抗辯稱，根據雙方對話，當時談和解時蘇要他負責維修、負擔新一年保險費等；陳女則說，車禍時她不在場，簽協議書時對方說不處理他們就不離開，自己當下很害怕，不熟悉才被逼迫簽協議。

台中地院查，江有提出協議書、對話等佐證，和張辯稱只負責維修、新一年保費等不符，且協議中也記載「修好後給你1個月賣車期，提早賣掉提早結清」、「如1個月到還沒賣掉，你立即拿200萬元來結清此車」等。

法院認為，江主張有理由，判處江男將保時捷過戶給張時，張應連帶給付江200萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

保時捷 車禍

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