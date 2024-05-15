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警員涉從失物皮夾拿走470元 檢今依貪汙罪嫌起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年，台北市政府警察局保安警察大隊的易姓員警，收到民眾拾獲的一只皮夾後，涉嫌拿走皮夾內的470元，僅留下7元，直到失主領回皮夾後，察覺金額有短少，經質問易員才物歸失主。台北地檢署偵辦，依涉嫌貪汙治罪條例等罪起訴易員。

起訴指出，去年7月16日，易員值崗哨勤務時，有民眾將拾獲的皮夾交給他處理，當時皮夾裝有477元及數張證件。不過，易員未依受理民眾交存拾得遺失物作業程序處理，先拿走皮夾內的470元，再致電給當日值班的小隊長通知此事。

檢方指出，當時小隊長曾兩度與易員確認該皮夾的內容物，同日下午，失主前來領回皮夾，發現皮夾金僅剩7元，小隊長前去質問易員此事，易員才從口袋拿出470元。

案件經警方函送偵辦，檢方認定，易員侵占470元的行為，涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第3款之侵占職務上持有之非公用私有財物罪嫌，今依法提起公訴。

台北地檢署。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

侵占 失主 警察 貪汙

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