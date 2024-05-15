律師詐團勾結案女檢捲入？北檢否認、桃檢卻證實已自請調查中

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威等人涉嫌洩密給詐騙集團，15名涉案律師經由鄭鴻威或林佳毅派案擔任詐團軍師，其中有位律師朱一品遭爆出擔任檢察官的女友吳亞芝曾幫他出謀劃策一事，桃園地方檢察署稍早說明，吳姓女檢察官於律師男友涉犯組織犯罪防制條例等罪經北檢具保後，立即主動向地檢署自請調查，刻正分案調查中，會盡速對外公開調查結果。

同時，台北地檢署也同步發布新聞稿說明指出，就律師鄭鴻威等人涉入詐騙集團案於本月13日提起公訴，該案起訴書證據清單及待證事實中所載「與詐欺集團上游成員『吳檢察官』之飛機軟體（Telegram）聯繫紀錄…」，該「吳檢察官」並非周刊報導中所提及的桃園地檢署吳姓女檢察官，其真實身分亦非司法人員，特予澄清。

桃檢說明，吳姓女檢察官於其律師男友涉犯組織犯罪防制條例等罪，經台北地檢察署檢察官諭知具保，即於今年4月10日主動交出手機向地檢署自請調查，檢方也立即分案調查。由於鄭鴻威等人案件當時仍在北檢偵辦中，基於尊重檢察官偵查權責及偵查不公開原則，未向北檢調閱相關事證詳查。