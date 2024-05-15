開庭途中脫法袍閃人？台東地檢署：檢察官當日發燒不適

台東地方法院4月10日審理洗錢防制法案件，蒞庭羅姓檢察官竟在庭審過程中起身脫法袍表示要休息，遭審判長斥止，消息傳開法界譁然。台東地檢署今天發新聞稿聲明，已啟動行政調查，盼能釐清相關事實。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，檢察官蒞庭是責任制，沒有工時制的問題，至於庭中檢察官脫下法袍的情形確實相當少見發生，因此，目前署裡已啟動行政調查，盼能還原法庭活動，釐清相關事實。

台東地方法院4月10日審理外籍人士Maria洗錢防制法案件，蒞庭的台東地檢署檢察官羅佾德竟在中午12點15分時起身脫法袍，聲稱「我等一下還有事」、「12點之後檢察官是沒有義務繼續開庭的」，還說「只是想要在12點到1點半之間獲得正常的休息」。羅聲請交付當天錄音、錄影內容，東院裁定羅應在28日前與書記官聯繫，聽取錄音。

廖榮寬說，據他了解，羅檢當天確實身體有低燒的狀況，原本預期中午結束就可去看診，接著下午在開庭，未料，蒞庭時間超過他的預料，當下才會有這樣動作；羅檢平時表現認真優秀，無論在業務或法學素養上，非常受肯定。

他指出，近年來詐欺案件量激增，各種刑事法令頻繁增修，導致偵查、公訴、執行業務量繁重。台東地檢署公訴檢察官僅有3股，平均每週蒞庭約7個半天，時有上、下午接續蒞庭，未蒞庭時間尚需閱覽卷證、撰寫書類，加上國民法官法施行後，增加公訴檢察官業務，實有兵疲馬困之感。

台東地檢署也發新聞稿聲明目前已針對公訴開庭逾時部分除給予專案加班外，亦積極向法務部爭取人力，希望外界能正視檢察機關人力嚴重不足之問題。並由檢察長柯宜汾或指派主任檢察官與台東地方法院溝通協調院檢相關事項，精進各項作為，打造健全司法工作環境。