錢櫃林森店大火釀6死 董事長練台生一審無罪…北檢將再研議是否提起上訴

錢櫃台北林森店2020年4月發生火災造成6人死亡、72人受傷，董事長練台生被起訴多項罪名，但練作無罪答辯；台北地方法院今天上午宣判，練台生獲判無罪，判決理由說，錢櫃的業務屬分層負責，練因此並不涉及刑責。台北地檢署表示，待收到判決後，再行研議是否提起上訴。

合議庭判決理由說，練台生為迪廣公司董事長，已依法設置、維護消防安全設備，且基於公司分層負責之理由，練不對錢櫃林森店內之消防安全事務負責，從而，練台生並不負消防法、職業安全衛生法、刑法過失致人於死、過失致傷的刑責，應對練為無罪之諭知。

錢櫃台北林森店火災檢方起訴練台生、林森店店經理翁珮雯、日班副理張惠純、林森店高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑、迪廣公司8名自然人與法人，被告罪名是放火、過失致死、過失傷害及違反職業安全衛生法等。

合議庭今天一審宣判，練台生、陳思宏、謝勇奎判決不受理及無罪；翁珮雯判決1年2月，緩刑4年；張惠純判決1年，緩刑4年；黃思銘判決2年，緩刑4年；王聖傑判決3年；迪廣公司科罰金30萬元。本案可上訴。

錢櫃林森店2020年2月起，進行增設電梯工程，當時，疫情衝擊業績，練台生與幹部討論後，決定一邊施工一邊營業；2020年4月26日，王聖傑將儀器充電引發火災，店內消防設備未起作用造成重大傷亡。

北檢表示，待收到判決後，再行研議是否提起上訴。