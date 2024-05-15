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IG、LINE宣告逃兵ing 陸軍上兵2天後反悔自行返營判3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陸軍機械化步兵第333旅蕭姓志願役上兵去年5月間因勤務繁忙，且與同袍相處不洽，休假未返營，IG上發布「通緝犯的第一個小時」，還在「慢慢打我的賴（LINE）19分鐘後這支手機已經在曾文溪了」，宣告自己逃兵了，經妻子勸說，2天由妻子陪同返還萬金營區，台南地院判他3月。

台南憲兵隊調查，蕭於2021年3月間起服志願役，為陸軍機械化步兵第333旅的上等兵迫擊砲兵，去年5月18日下午6時休假離營，本應同年月21日下午7時收假返營，但未如期返回部隊。

然而，他在IG個人頁面上發布「通緝犯的第一個小時」等文字，隨後又在LINE個人檔案打上「慢慢打我的賴19分鐘後這支手機已經在曾文溪了」等文字，長期脫免職務而離去其所屬部隊單位。直至同年月23日上午近11許，經家人勸說才自行返營。

台南地院指出，蕭犯陸海空軍刑法中意圖長期脫免職役而離去職役罪嫌，他於6日內自動歸隊，依同法減輕其刑。

台南地院表示，蕭於案發時為現役軍人，無故不就職役即未歸建原部隊，影響部隊士氣、紀律及軍方對於人員安全控管，所為實有不該，惟念及他犯後坦承犯行，潛逃在外期間約2天，隨後主動返回營區、脫免職役對職務所生危害程度非鉅。法官認他意圖長期脫免職役而離去職役處3月，可易科罰金，可上訴。

台南地院指出，蕭男犯後坦承犯行，潛逃在外期間約2天，隨後主動返回營區、脫免職役對職務所生危害程度非鉅，認他意圖長期脫免職役而離去職役處3月。圖／本報資料照
台南地院指出，蕭男犯後坦承犯行，潛逃在外期間約2天，隨後主動返回營區、脫免職役對職務所生危害程度非鉅，認他意圖長期脫免職役而離去職役處3月。圖／本報資料照

台南 國軍 志願役 通緝 陸軍

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