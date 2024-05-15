台中隨機擄男童！陌生男強抱走機車上幼兒 母子飽受驚嚇

台中林姓男子自稱精神恍惚，在西區美村路大街上趁1對母子騎機車等同紅燈時，衝上前強行將後座的國小男童抱走，還一路往對向車道狂奔，男童飽受驚嚇劇烈掙扎脫身，但雙膝都受傷，警方獲報逮人林全否認，法院勘驗監視器不採信其辯詞，依傷害罪判他5月，可上訴。

檢警調查，林男2023年2月20日中午12點多，在西區公正路、美村路口見1名女子騎機車後座載國小的兒子，林趁著對方等紅燈時從對向車道衝到2人面前，二話不說強行將男童環抱下車，並一路強拉到對向車道自己停機車的路邊。

過程中男童暴受驚嚇，不斷掙扎呼喊時造成雙膝也有擦挫傷，女子眼見兒子突遭陌生人擄走也嚇到制止並報案，警方調閱監視器掌握林男身分逮人。

台中地院審理時，林男矢口否認強制、傷害，辯稱自己腳當時很痛，當時要去辦理電信業務，所以過馬路時精神可能有點恍惚，就往人家的機車撞去，他怕男童跌落時有危險，所以伸出手要去扶住他，結果男童劇烈掙扎，出乎他意料。

法院勘驗監視器發現，林男當時逆向騎車後，從對向跑道母子前方，強行將男童環抱，再跑回對向自己機車處，結果因男童掙脫，林就朝反方向逃離，不採信林辯詞。

法院審酌，林男妨害男童行動自由、通行權利，造成對方雙膝受傷、身心受創，至今也沒和解，依成年人故意對兒童犯傷害罪判他5月。