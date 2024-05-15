特定媒體稱有檢察官建議律師男友與詐團合作 北檢：非同一人

詐團律師洩密案本月13日偵查終結，鄭鴻威等16名律師、1名法務助理及1名會計師遭起訴。鏡周刊報導，本次遭起訴的律師朱一品，受擔任檢察官的女友建議，與詐欺集團合作。台北地檢署今澄清，報導中的「吳檢察官」不是司法人員，與文中所指的吳姓檢察官為不同人。

北檢指出，本案訴書證據清單及待證事實中所載「與詐欺集團上游成員【吳檢察官】之飛機軟體聯繫紀錄⋯⋯」，文中的「吳檢察官」真實身分不是司法人員，並非報導所寫任職於桃園地檢署的吳姓檢察官，兩人為不同人。

北檢表示，有關吳姓檢察官是否涉有行政不法等情事，北檢已將相關事證陳請台灣高等檢察署調查，本案是否尚有其他律師或司法人員涉案，持續清查偵辦。