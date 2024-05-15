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錢櫃大火釀6死72傷 為何練台生沒有刑責？判決理由曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

錢櫃台北林森店2020年4月發生火災造成6人死亡、72人受傷，董事長練台生被起訴多項罪名，但練作無罪答辯；台北地方法院今天上午宣判，練台生獲判無罪，判決理由說，錢櫃的業務屬分層負責，練因此並不涉及刑責

合議庭判決理由說，練台生為迪廣公司董事長，已依法設置、維護消防安全設備，且基於公司分層負責之理由，練不對錢櫃林森店內之消防安全事務負責，從而，練台生並不負消防法、職業安全衛生法、刑法過失致人於死、過失致傷的刑責，應對練為無罪之諭知。

錢櫃台北林森店火災檢方起訴練台生、林森店店經理翁珮雯、日班副理張惠純、林森店高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑、迪廣公司8名自然人與法人，被告罪名是放火、過失致死、過失傷害及違反職業安全衛生法等。

合議庭今天一審宣判，練台生、陳思宏、謝勇奎判決不受理及無罪；翁珮雯判決1年2月，緩刑4年；張惠純判決1年，緩刑4年；黃思銘判決2年，緩刑4年；王聖傑判決3年；迪廣公司科罰金30萬元。本案可上訴。

錢櫃林森店2020年2月起，進行增設電梯工程，當時，疫情衝擊業績，練台生與幹部討論後，決定一邊施工一邊營業；2020年4月26日，王聖傑將儀器充電引發火災，店內消防設備未起作用造成重大傷亡。

錢櫃董事長練台生今天獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
錢櫃董事長練台生今天獲判無罪。圖／聯合報系資料照片

火災 練台生 過失致死 錢櫃

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