錢櫃林森店大火釀6死案 董事長練台生「過關」一審判無罪

錢櫃台北林森店2020年4月發生火災造成6人死亡、數十人受傷，董事長練台生是否過失致死有罪？台北地方法院今天上午宣判，練台生涉過失傷害部分因和解判決不受理，其餘被訴多罪部分則判決無罪。

錢櫃台北林森店火災檢方起訴練台生、林森店店經理翁珮雯、日班副理張惠純、林森店高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑、迪廣公司8名自然人與法人，被告罪名是放火、過失致死、過失傷害及違反職業安全衛生法等。

合議庭今天宣判，練台生、陳思宏、謝勇奎判決不受理及無罪；翁珮雯判決1年2月，緩刑4年；張惠純判決1年，緩刑4年；黃思銘判決2年，緩刑4年；王聖傑判決3年；迪廣公司科罰金30萬元。本案可上訴。

法官2021年7月20日疫情期間以視訊方式開庭，練台生表示，他對林森分店消防設備不清楚，不必負刑責；練還說，他很少去林森店，對這棟樓很陌生，「我雖是董事長，但少管事」。對於林森店消防計畫書上有自己的用印，練說，公司業務分層授權，許多都是代行用印。

不過，合議庭傳喚負責電梯加裝工程監工的黃思銘做證，黃的辯詞較不利於練台生。

檢察官該次庭期提示證據顯示，2020年3月6日，黃思銘在監工日報表上的「工地重要事項備註欄」記錄當天練台生曾視察林森店大樓的10樓、11樓，且口頭指示隔音牆、天花板上的燈架有保留價值，施工時可以不必拆除。

此外，黃思銘在2020年4月16日監工日報表上的「工地重要事項備註欄」中，又記錄練台生、高姓協理到現場了解施工進度，練提出加快施工進度的指示，對於公訴檢察官所提示的2份證據，黃證稱是依實際情形記載。

關於為何林森店一邊施工、一邊做生意？黃思銘說，站在工程人員立場，他主張錢櫃在施工期間不要營業、不要帶客，但後來決定為有師傅在現場即不帶客，至於翁珮雯與人的對話記錄出現「見機行事，隨機應變」一事，他並不知情，他覺得翁珮雯是轉述其他人的指令而已。

辯論庭時，因火災受傷的蔡姓男子坐著輪椅出庭，表示如果不是錢櫃的疏失，怎麼會發生這麼重大的死傷意外？還說「我當時是用生命在唱歌」；傷者張姓男子指錢櫃刁難被害人，在團體求償訴訟中不斷打壓被害人，但在刑事法庭卻展現善意，是在玩兩面手法。