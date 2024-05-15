高虹安涉貪案「水母」王郁文今作證 若審理順利最快8月一審宣判

台北地方法院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天繼續進行交互詰問程序，合議庭傳喚高的前國會辦公室公關主任「水母」王郁文、前助理吳達偉、前特聘助理蔡維庭出庭證言，法官排定全天的庭期，不排除進行證據提示。

王郁文、吳達偉、蔡維庭都是由辯方聲請傳喚作證，尤其，王郁文是以被告轉證人身分接受檢辯詰問；王郁文也依貪汙共犯起訴，但與高虹安「同盟」，對檢方的控訴作無罪答辯，她的證詞是否有利於高虹安在貪汙案中脫困，端看法庭攻防以及合議庭心證。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書罪起訴高虹安、高的相關助理陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文，5名被告中，高虹安、王郁文選擇不認罪，其餘3人偵查中認罪，早獲偵查檢察官建議法院處緩刑。

今天以後，合議庭本月另排定5月22日、5月29日、5月31日三天進行審理或辯論程序庭，如進度順利，全案最快可望在今年8月即一審宣判。