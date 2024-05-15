割喉案移審 2少年羈押禁見

國三生割喉案，新北地院少年法庭裁定將犯案郭姓乾哥及林姓乾妹繼續羈押禁見。記者蔣永佑／攝影 新北市國三生割喉案，新北地方法院少年法庭今年三月廿一日宣示將涉案未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」移送檢方偵辦，新北地檢署本月十日將郭、林二名少年依殺人罪嫌起訴，昨移審新北地院少年法庭，少年法庭裁定二人繼續羈押禁見。

新北地院表示，郭、林二少年涉犯殺人罪嫌重大，屬五年以上重罪，且有事實及相當理由顯示已有串證或與證人勾串、滅證情形，有羈押禁見必要。考量二人尚未成年，為穩定身心及接受輔導，例外准許祖父母、父母和少年保護官、學校輔導人員及社工接見通信。

新北地院日前說明先前少年法庭進行的是審理前調查，法官考量移送檢方，須符合少年事件處理法及偵查不公開規定，故不提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。

新北檢起訴時同樣表示，基於少事法、兒少法等規定，檢方不會提供全案起訴書，也不會對案情做任何說明，僅證實二人確實依殺人罪嫌起訴。