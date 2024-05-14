小三辯稱生子元配就會離婚 法官駁斥判賠100萬元

周姓女子與已婚的郭姓男子交往產子，郭男的謝姓妻子告周女侵害配偶權，求償140萬元。周女辯稱，郭曾對她說，謝女若知道他有非婚生子女，便會離婚。基隆地方法院查出周女與郭有婚外情，並產下一子屬實，周女辯詞不能做為破壞謝女婚姻理由，判賠100萬元。全案可上訴。

謝女提告指出，她與郭男2018年結婚，周女明知郭是有婦之夫，2022年2月起兩人即有逾越正常男女社交禮儀交往行為，相約出遊，進而發生性行為，周女並產下1子。周女以違背善良風俗方法，侵害她的配偶身分人格法益，破壞她的婚姻圓滿與家庭和諧，造成她的精神大受打擊，求償140萬元。

周女答辯，謝女與郭男結婚感情並不和睦，郭曾向她表示，與謝女仍維繫婚姻關係僅是為了子女，且說謝女若知道他有非婚生子女，便會離婚。

法院查出，謝女與郭男結婚後生育2名子女，仍維持婚姻關係。周女明知郭有配偶，仍與他不當往來並發生性行為。謝女提出與郭男間的LINE通訊軟體對話紀錄、戶籍謄本等證物，周女未提異議，應認定為真實。

法官指出，周女與郭男有不正常往來，進而發生性行為產下1子，足以破壞謝女維持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福，侵害謝女配偶關係身分法益情節重大。周女縱認郭男的婚姻已生破綻，或郭曾說欲離婚，但謝女與郭男婚姻存續期間，即不容周女以任何理由破壞，謝女請求賠償依法有據。