快訊

台海當面共軍今晚再度大舉出海活動 15架次逾越中線及其延伸線

小三辯稱生子元配就會離婚 法官駁斥判賠100萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

周姓女子與已婚的郭姓男子交往產子，郭男的謝姓妻子告周女侵害配偶權，求償140萬元。周女辯稱，郭曾對她說，謝女若知道他有非婚生子女，便會離婚。基隆地方法院查出周女與郭有婚外情，並產下一子屬實，周女辯詞不能做為破壞謝女婚姻理由，判賠100萬元。全案可上訴。

謝女提告指出，她與郭男2018年結婚，周女明知郭是有婦之夫，2022年2月起兩人即有逾越正常男女社交禮儀交往行為，相約出遊，進而發生性行為，周女並產下1子。周女以違背善良風俗方法，侵害她的配偶身分人格法益，破壞她的婚姻圓滿與家庭和諧，造成她的精神大受打擊，求償140萬元。

周女答辯，謝女與郭男結婚感情並不和睦，郭曾向她表示，與謝女仍維繫婚姻關係僅是為了子女，且說謝女若知道他有非婚生子女，便會離婚。

法院查出，謝女與郭男結婚後生育2名子女，仍維持婚姻關係。周女明知郭有配偶，仍與他不當往來並發生性行為。謝女提出與郭男間的LINE通訊軟體對話紀錄、戶籍謄本等證物，周女未提異議，應認定為真實。

法官指出，周女與郭男有不正常往來，進而發生性行為產下1子，足以破壞謝女維持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福，侵害謝女配偶關係身分法益情節重大。周女縱認郭男的婚姻已生破綻，或郭曾說欲離婚，但謝女與郭男婚姻存續期間，即不容周女以任何理由破壞，謝女請求賠償依法有據。

法官審酌周女侵害謝女情節重大，並衡量謝女、周女學歷、收入、財產，以及周女行為對謝女婚姻、生活影響程度等情狀，認定周女應賠償100萬元為適當。

周姓女子與已婚的郭姓男子交往，並產下一子，郭妻提起告訴求償。基隆地方法院審理後，判決周女應賠償謝女100萬元。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
周姓女子與已婚的郭姓男子交往，並產下一子，郭妻提起告訴求償。基隆地方法院審理後，判決周女應賠償謝女100萬元。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

婚姻 子女 配偶

延伸閱讀

男中百萬頭獎託妻管理！離婚要求還錢 她只退80萬挨告

「最美童星」楊佩潔離婚！昔交往5個月閃婚向媽道歉

素人AV女優辛酸…結婚1個月丈夫就被關 人妻不願離婚只好下海

戶政辦離婚...媽寶尪竟跑回家「要和媽媽討論」 全網力挺：快離開巨嬰

相關新聞

立法院前秘書長林錫山收賄判刑13年8月 今假釋出監

立法院前秘書長林錫山收受網遠科技公司2800萬元賄款，以洩露標案、綁標等方式，最高法院依不違背職務收賄罪、洗錢罪、財產來...

「蛤？」開庭途中檢察官突脫法袍閃人 審判長傻眼命穿回

台東地方法院4月10日審理外籍人士Maria洗錢防制法案件，蒞庭的台東地檢署檢察官羅佾德竟在中午12點15分時起身脫...

小三辯稱生子元配就會離婚 法官駁斥判賠100萬元

周姓女子與已婚的郭姓男子交往產子，郭男的謝姓妻子告周女侵害配偶權，求償140萬元。周女辯稱，郭曾對她說，謝女若知道他有非...

自白替詐團律師轉交10萬元 橋院法官陷洗錢案外案風暴

替詐團辯護的鄭鴻威律師昨因涉洩密遭台北地檢署起訴，當移審至台北法院召開羈押庭時，檢提及鄭暗藏300萬元贓款，放置在橋頭地...

林楚茵指吳怡玎扮俗辣、稱台灣不需買武器挨告 法官認立場不同判無罪

國民黨前立法委員吳怡玎，自訴民進黨立委林楚茵公然侮辱及加重誹謗罪，在節目上指控她說「台灣不需要購買武器」還說她「自己扮俗...

前鄉長收賄違反利衝法監院罰60萬未繳 執行署用這招全繳清

屏東縣麟洛鄉前鄉長蔡志和2015到2016年當鄉長期間，針對公所辦理3件勞務採購，與得標廠商約定並收賄款57萬元，作為他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。