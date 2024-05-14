自白替詐團律師轉交10萬元 橋院法官陷洗錢案外案風暴

替詐團辯護的鄭鴻威律師昨因涉洩密遭台北地檢署起訴，當移審至台北法院召開羈押庭時，檢提及鄭暗藏300萬元贓款，放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室內，此外，今晚橋院證實，今年3月間，石就曾主動報告轉交律師費給涉案律師，全案如今陷入滾雪球風暴，對於石接連爆出爭議行為，橋院聲明，依法已送交自律委員會審議。

北檢昨天依違反組織犯罪防制條例、洩密、洗錢等罪，起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的法務助理林佳毅與會計師李昊承，起訴書指出，鄭去年加入連柏瑋所屬「銀河車隊–美國」犯罪集團，負責處理車手遭檢警查緝後相關法律事務，由鄭派案給律師，替車手安排辯護人，扮演詐團軍師。

律師黃耕鴻和楊雅涵去年共同擔任車手辯護人時，黃無故竊錄偵查庭開庭過程不公開活動，傳送錄音檔給楊雅涵，疑在陪偵過程監視車手是否供出上游成員，掌握筆錄內容，供詐團風險管控、調派人力維持運作。

昨天全案移審北院羈押庭時，檢指控，鄭暗藏300萬元贓款在同窗好友的法院辦公室內，但鄭當庭反駁，辯稱這筆錢是請石物色預售屋的「工程款」，未涉及不法；橋頭地院當晚聲明，是自媒體報導甫知悉石法官收受現金，並放置辦公室一事，已進行內部自清調查。

今晚再爆震撼彈，洗錢洩密案的涉案律師楊雅涵與黃耕鴻曾透過LINE聯繫，為不讓自詐團收受的10萬元費用，因存入銀行被檢方查出，楊請託好友石育恩將錢帶到台北，避免留下不法金流紀錄。

對此，橋院今天稍晚證實，於今年3月間，石法官曾主動向院方報告，在尚未分發至橋院擔任法官以前，曾代朋友轉交律師費10萬元給涉案律師，院方接獲報告後，隨即著手調查，連同查得可能涉及不當查詢資料的調查結果，併提供予司法院政風處，再輾轉提供給廉政署參辦。