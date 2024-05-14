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林楚茵指吳怡玎扮俗辣、稱台灣不需買武器挨告 法官認立場不同判無罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨前立法委員吳怡玎，自訴民進黨立委林楚茵公然侮辱及加重誹謗罪，在節目上指控她說「台灣不需要購買武器」還說她「自己扮俗辣」。士林地方法院認定，現今社會備戰、反戰議題兩派爭論不休，各有支持者，林和吳立場不同，林的言論非以貶損吳名譽為唯一目的，縱使用詞尖酸刻薄，大眾可自行判斷是否公允，諭知林楚茵無罪。

吳怡玎自訴立法院院長游錫堃去年4月18日，與法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）等外賓餐敘，她在餐敘席間，曾發表如何面對台海關係，表達台灣防衛自己時，也必須溝通經營，「隻字未提武器或不要買武器」，2天後卻遭林楚茵在節目上指控她講出「台灣不需要購買武器」等不實言論。

吳怡玎出庭曾強調「沒有講過的話請不要掛在我的嘴上」台灣社會需要的是乾淨、誠實。林楚茵否認犯行辯稱，她做出「大略結論」給予評論，不是背下吳怡玎的一字一句。

吳怡玎在餐敘發表言論「感謝你們到來支持和平以及民主，最終我們想要什麼？『和平』「我們希望避免最壞的情形況，我們看到烏克蘭發生了什麼，每個人都想避免戰爭，但是如何發生避免戰爭？你聽過我們院長及民進黨國會議員的發言，但在國民黨，我們稍微有不一樣的策略，我們相信和平需要政治智慧，而不僅僅是挑戰」

判決指出，林楚茵坦承在節目上說吳「自己扮俗辣」是針對吳在餐敘中就兩岸關係表達和平、智慧反戰立場言論，做出個人評價，非貶損人格，難論公然侮辱罪。

加重誹謗部分，林楚茵在網路電視節目上稱「她講說啊，大略的結論就是說，其實我們都是愛和平，所以我們反戰，就是最近那一套反戰的人講，啊，所以說呢台灣其實不要買武器，台灣也不要來挑釁中國，這樣子呢，我們就可以維護世界和平」

法官認為，現今社會就國防政治議題「備戰、反戰」，兩派爭論不休、各有支持者，雙方聲量旗鼓相當；林楚茵主張加強軍備備戰政治國防立場，吳怡玎主張的和平、智慧反戰政治國防立場，雙方政治國防理念不同，難認林的言論是以貶損吳名譽為唯一目的。

法官審酌，吳在案發時為立法委員，餐敘中言論涉兩岸政治國防，為可受公評之事，縱使林用詞尖酸刻薄，但就論述主題而言，仍未逾越其合理範圍，非憑空杜撰事實，可由大眾自行判斷是否公允，難論公然侮辱、誹謗等罪，全案諭知無罪。

林楚茵出庭否認誹謗吳怡玎。記者蕭雅娟／攝影
林楚茵出庭否認誹謗吳怡玎。記者蕭雅娟／攝影
吳怡玎自訴提告林楚茵誹謗罪。記者蕭雅娟／攝影
吳怡玎自訴提告林楚茵誹謗罪。記者蕭雅娟／攝影

公然侮辱 吳怡玎 林楚茵

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