前鄉長收賄違反利衝法監院罰60萬未繳 執行署用這招全繳清

屏東縣麟洛鄉前鄉長蔡志和2015到2016年當鄉長期間，針對公所辦理3件勞務採購，與得標廠商約定並收賄款57萬元，作為他催促公所職員辦理廠商請款進度的對價，監察院認定蔡假借鄉長職權，依據公職人員利益衝突迴避法開罰60萬元。蔡案發後雖繳回犯罪所得，但卻未繳罰單，監院去年6月移送行政執行署屏東分署執行。

屏東分署表示，經調查發現蔡志和已因他案入監服刑，名下無財產，但是保險公司投保一張保單，業已繳費期滿，要保人、被保險人及受益人皆為蔡志和本人，便發函保險公司扣押這張保單請領各項保險給付與解約金的權利。

執行人員另發函通知蔡志和就分署將終止保險契約一事以書面陳述意見，為踐行程序保障，行政執行官到監獄詢問。蔡志和當場表示同意分署終止保險契約，由保險解約金沖抵38萬餘元罰鍰，並向執行官承諾剩下罰款會通知家人繳清，還給執行人員聯絡方式。

屏東分署表示，經確認對蔡志和權益無損害，執行人員核發執行命令終止保單，通知保險公司將義務人可領取的解約金交給監察院，書記官確定還未受償的餘額後，旋即與蔡志和家人聯繫，經家人允諾隔周湊齊餘款給監察院，之後如期繳納，讓屏東分署成功為國庫追回欠款。