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立法院前秘書長林錫山收賄判刑13年8月 今假釋出監

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法院前秘書長林錫山收受網遠科技公司2800萬元賄款，以洩露標案、綁標等方式，最高法院依不違背職務收賄罪、洗錢罪、財產來源不明罪判刑13年定讞，加上「憑證更新案」收賄案遭判刑4年8月，台灣高等法院去年11月裁定應執行13年8月，但林獲假釋，今天下午已從明德外役監假釋出獄。

林錫山自2012年至2015年間，利用祕書長可決定資訊處採購案的職權，分8次向網遠科技負責人李保承收取共3950萬元，且收錢地點多選在林的立院辦公室旁會議室，還有一次約在北上高鐵車廂內收錢，助網遠科技取得廿餘件標案，總金額達2億餘元，林也於2016年1月被羈押，2018年2月才獲交保；但在2019年7月19日又因判刑定讞入監。不久就移監到明德外役監。林2019年7月19日入監，高院指出，林的刑期自當天起算，指揮書執行完畢日期原為2031年2月24日，但他先前曾羈押753日，可折抵刑期，又有累進處遇縮刑，因此縮刑期滿日為2030年3月10日。

一審時，林僅承認刑度低的不違背職務收賄罪，法院認為他長年任立法院秘書長，位居要職，應奉公守法、廉潔自守，卻在採購案中收回扣，敗壞官箴，不僅影響正當廠商參與標案的意願，立法院資訊採購的品質也令人憂慮，重創公務員形象，依違背職務收賄、財產來源不明等罪判16年徒刑，褫奪公權6年。

二審認定林錫山收賄金額為2800萬元，依不違背職務收賄罪、財產來源不明罪及洗錢罪，改判15年徒刑，褫奪公權5年。林和檢方均不服而提上訴，最高法院林在「憑證更新」標案中，向網遠科技收受300萬元賄款，證據調查不完備，撤銷發回更審，其餘罪刑判決定讞，2019年7月11日判應執行13年徒刑。

「憑證更新」案部分，最高法院去年8月9日判林錫山4年8月定讞。台灣高等檢察署聲請定應執行刑，台灣高等法院去年11月24日裁定應執行13年8月。

法務部矯正署本月9日核准林錫山假釋，台灣高等檢察署聲請於假釋期間付保護管束，高院審核後認為檢方聲請正當，13日裁定林錫山假釋中付保護管束。林今天傍晚5點自明德外役監出獄。

立法院前秘書長林錫山因犯不違背職務收賄罪、洗錢罪、財產來源不明罪等遭判刑13年8月，但今天下午已從明德外役監假釋出獄。聯合報系資料照
立法院前秘書長林錫山因犯不違背職務收賄罪、洗錢罪、財產來源不明罪等遭判刑13年8月，但今天下午已從明德外役監假釋出獄。聯合報系資料照

假釋 外役監 收賄 林錫山

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