嘉市議員林煒軒遭逼車遇襲案 嘉檢傳喚某議員訊後請回

民進黨籍嘉義市議員林煒軒今年1月間遭2名男子逼車製造糾紛襲擊案，檢方檢方羈押涉案吳男等4人；因林煒軒指控幕後教唆者為某議員，檢方昨天傳喚這名市議員到案說明後請回，至於偵訊內容，檢方不便說明。

民進黨籍市議員林煒軒今年1月28日上午與李姓助理跑行程，座車在嘉義市世賢路地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，林煒軒與助理下車時遭39歲吳男及23歲楊男噴辣椒水、持甩棍毆打；警察到來將吳、楊2人帶回調查，偵訊後依傷害、妨害自由、毀損等罪嫌法辦，檢方聲請羈押禁見獲准。3月下旬因羈押將屆2個月，檢方向嘉義地院聲請延押2個月獲准。

檢警追查，去年11月間林煒軒也曾在市議會會館附近，遭江姓男子以假車禍造成傷害，當時並沒有毆打情況；警方將江男帶回偵訊，檢方聲押獲准。

檢警調查，吳、楊2人都居住在北部，與嘉義並無地緣關係，與林煒軒也不相識，南下嘉義後，由另名嫌疑人郭姓男子告知林煒軒工作或居住處所。江男也有多次與郭男聯繫，案件都與郭男有所關聯，推測還有其他共犯，但郭男手機內查無任何紀錄，可能已遭刪除，郭男3月下旬到案後，也遭檢方聲押獲准。