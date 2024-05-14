SBL假球案吳季穎坦承6場打假球 堅稱這場沒幹壞事卻遭眾人反咬

SBL假球簽賭案關鍵人物前球員吳季穎，今出庭坦承，在6場球賽中打假球，另第7場球賽反遭球員們指控他打假球，吳則不認罪。班霸、吳祐任等球員做無罪答辯，堅決否認打假球。全案今年6月、7月將密集審理，此案前球員翁嘉鴻通緝中。

士林地方法院今行準備程序，傳喚吳季穎、李其恩、吳祐任、邱忠博、班霸、顏聞佐、黃鉉閔等前球員出庭。其中吳季穎為全案第一位被爆料打假球球員，他今坦承2022年12月至2023年4月間賽事，共計6場有下注簽賭、違反運動彩券發行條例結夥三人以上犯以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪嫌，也就是所謂的打假球，但針對4月22日遭其他球員指控打假球部分，他則否認。