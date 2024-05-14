男中百萬頭獎託妻管理！離婚要求還錢…她只退80萬挨告

桃園一名陳姓男子2021年9月買了今彩539，幸運中頭獎800萬元，樂開懷帶著林姓妻子前往領獎，並借用妻子的帳戶領取，事後他分紅給妻子100萬元，另拿出220萬元交給妻子代為投資；然而事後2人感情生變，陳男要求前妻將220萬元及之前給她代為投資的儲蓄險金123萬多元還回，但前妻卻僅還80萬元就置之不理，讓陳男憤而提告，檢方依侵占罪嫌起訴前妻。

起訴書指出，陳男2017年和39歲林姓女子結婚，婚後陳男將投保期滿領回的123萬元儲蓄險金交給林女投資；直到前年9月底，陳男買了今彩539喜中頭獎800萬元，扣稅後實拿640萬元，同年10月12日，陳男帶著林女到台北市一家中國信託商業銀行領取彩金，但因為他沒有中信銀的帳戶，因此向妻子借用帳戶領取。

事後陳男分紅給林女100萬元，自己則拿320萬元，剩下的220萬元交給林女代為投資；但前年11月間2人感情生變，陳男要求林女將之前交付的儲蓄險123萬元及220萬元彩金還給他，但林女僅還80萬元後就已讀不回，讓陳男憤而提告。

對此前妻向檢方指出，當初陳男交給他的儲蓄險123萬元，除了代繳陳男每年約30萬元的保險費，其他都用在2人出國吃喝玩樂，在吵架前就已經花光；至於當初陳男交給她代管的220萬元彩金，因當時她沒有工作，都用在支付國民年金、保險費與個人其他開銷上，且陳男說簽字離婚需返還300萬元，後來改口只要80萬元，所以她才只匯80萬元，並沒有貪圖陳男財物。