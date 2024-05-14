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林煒軒遇襲案傳喚嘉市議員到案 嘉檢：訊問請回

中央社／ 嘉義市14日電

民進黨嘉義議員林煒軒今年1月間疑遭製造假車禍蓄意毆打案，檢方羈押吳男等4人；林煒軒指控幕後教唆為嘉義市某議員，檢方昨天依被告身分傳喚這名市議員到案說明後請回。

林煒軒於今年1月28日上午與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，隨即追撞，林煒軒與助理下車時遭對方39歲吳姓男子及23歲楊姓男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

案發時，警方到場將涉嫌打人的吳男和楊男帶回派出所，警訊後，當天將2人移送法辦，檢方向嘉義地方法院聲請羈押獲准；3月下旬因羈押將屆2個月，檢方向嘉義地院聲請延押2個月獲准。

檢警追查發現，林煒軒也曾於去年11月間在市議會會館附近，遭江姓男子以相同假車禍手法造成傷害，當時並沒有毆打情況；因1月傷害案件，警方後續也鎖定江男，但於3月間，江男疑接獲他人通報後，隨即關機並藏匿台南，後續仍遭逮捕，也遭檢方聲請羈押禁見獲准。

檢警表示，吳男、楊男於1月28日襲擊林煒軒前，都居住在北部，與嘉義並無地緣關係，與林煒軒素不相識，在受他人委託南下嘉義後，隨即由另1名嫌疑人郭姓男子或其他共犯於車內告知林煒軒工作或居住處所。

而且，已遭羈押的江男於去年11月間在玉山路徘徊時，多次與郭男聯繫，且郭男曾於今年1月28日前至嘉義高鐵站接吳男、楊男上車，後續前往嘉義市議會會館附近徘徊。

檢警懷疑林煒軒2次被傷害的犯行，均與郭男有所關聯，犯罪嫌疑重大；郭男曾經與其他共犯聯繫，但其手機內查無任何紀錄，可能遭刪除湮滅證據，因此，郭男於3月下旬到案後，也遭檢方聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，還有1名共犯林姓男子在逃，林男疑似負責從北部找打手南下教訓林煒軒，目前恐已潛逃出境。

檢警說，林煒軒指控幕後教唆為嘉義市某市議員，經調查，這名市議員與郭男、江男相識，因此，於昨天以被告身分傳喚這名市議員到案釐清案情後請回。至於偵訊內容，檢方不便說明。

嘉義 林煒軒 議員

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