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供詞前後不一…SBL球員涉簽賭假球案 吳季穎坦承打假球

中央社／ 台北14日電

SBL裕隆隊前球員吳季穎。聯合報系資料照
SBL裕隆隊前球員吳季穎。聯合報系資料照

士林地院審理SBL裕隆隊前球員吳季穎等人涉嫌假球案，今天傳喚吳季穎等人到庭。吳季穎坦承打假球，吳祐任否認，吳祐任的辯護人則聲請傳喚台灣男籃總教練桑茂森作證。

士林地檢署起訴指出，柯旻豪、吳季穎等球員涉嫌透過地下簽賭網站簽賭多場超級籃球聯賽（SBL）賽事，並於民國111年12月27日起至112年5月21日比賽時，以指示或配合打假球控制比賽分數的手法詐取賭資，其中7場賽事涉打假球。

檢察官依運動彩券發行條例等罪起訴15人，包括前球員柯旻豪、吳季穎、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩及外籍球員斑霸等及地下簽賭網站組頭等人，並建請沒收犯罪所得新台幣2577萬7568元。

士林地方法院今天再度開庭，傳喚吳季穎、李其恩、吳祐任、顏聞佐、黃鉉閔、邱忠博、斑霸到庭。

吳季穎坦承打假球，但否認檢方認定的其中1場賽事涉及放水。黃鉉閔、邱忠博、斑霸、吳祐任否認全部犯行；顏聞佐坦承賭博，李其恩部分認罪。

吳季穎的辯護人聲請傳喚吳季穎的前女友等人作證，吳祐任的辯護人聲請傳喚桑茂森、李啟億、邱大宗等教練，以專家證人身分作證，另聲請勘驗相關賽事影片；斑霸的辯護人則聲請傳喚柯旻豪等人當庭對質。

檢察官表示，吳季穎對於涉嫌放水場次的庭訊證詞，與偵查供述前後不一，也與同案被告說詞互相矛盾，有再行調查必要；另外，被告聲請傳喚桑茂森，但桑茂森非裕隆隊教練，無從證明球員是否依照戰術進行賽事，沒有傳喚必要。

法官庭末諭知，是否傳喚證人，合議庭之後評議決定。

假球 教練 簽賭

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