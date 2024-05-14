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涂秀玲接高少家院長 曾提醒衝突中的父母「不要為難孩子」
司法院今召開今年第3次人事審議委員會，會中決議調派台中地方法院法官涂秀玲為高雄少年及家事法院院長。涂秀玲過去曾獲台中律師公會評鑑肯定，對於審理家事案件，她曾說衝突中的父母「不要為難孩子」，家事法庭最重要的考量是「確保孩子的最佳利益」，希望讓孩子持續擁有父母共同的愛與關懷。
司法院少年及家事廳廳長謝靜慧7月1日歸建台灣高等法院，擔任刑事庭庭長，廳長一職由現任高少家院長鍾宗霖接任。鐘曾任高雄高分院法官、高少家與台南地院庭長等職。鍾曾說，對待非行少年或少年虞犯，從偵訊、提解、開庭、交付保護儀束或強制收容，都要考量到他們心理狀態，盡量給予保護。
本次人審會也決議調派南院法官陳淑卿為橋頭地院法官；新北地院試署法官洪韻婷、新竹地院試署法官李建慶、苗栗地院前試署法官申惟中、中院試署法官陳怡珊、簡志宇、彰化地院試署法官范馨元、臺南地院試署法官茆怡文、高雄地院試署法官陳芷萱、橋頭地院試署法官張瑾雯、宜蘭地院試署法官李蕙伶、澎湖地院調台北地院辦理審判事務試署法官張敏玲等11人試署服務成績及格。
桃園地院候補法官陳華媚、蘇品蓁、中院候補法官江文玉、高雄少家法院候補法官吳昆達等4人候補服務成績審查及格。
另外人審會也同意發給彰化地院法官徐沛然勞動類型專業法官證明書；桃院法官劉哲嘉民事智慧財產類型專業法官證明書；士林地院調司法院辦事法官徐淑芬家事類型專業法官證明書。
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