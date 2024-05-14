涂秀玲接高少家院長 曾提醒衝突中的父母「不要為難孩子」

司法院今召開今年第3次人事審議委員會，會中決議調派台中地方法院法官涂秀玲為高雄少年及家事法院院長。涂秀玲過去曾獲台中律師公會評鑑肯定，對於審理家事案件，她曾說衝突中的父母「不要為難孩子」，家事法庭最重要的考量是「確保孩子的最佳利益」，希望讓孩子持續擁有父母共同的愛與關懷。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧7月1日歸建台灣高等法院，擔任刑事庭庭長，廳長一職由現任高少家院長鍾宗霖接任。鐘曾任高雄高分院法官、高少家與台南地院庭長等職。鍾曾說，對待非行少年或少年虞犯，從偵訊、提解、開庭、交付保護儀束或強制收容，都要考量到他們心理狀態，盡量給予保護。

本次人審會也決議調派南院法官陳淑卿為橋頭地院法官；新北地院試署法官洪韻婷、新竹地院試署法官李建慶、苗栗地院前試署法官申惟中、中院試署法官陳怡珊、簡志宇、彰化地院試署法官范馨元、臺南地院試署法官茆怡文、高雄地院試署法官陳芷萱、橋頭地院試署法官張瑾雯、宜蘭地院試署法官李蕙伶、澎湖地院調台北地院辦理審判事務試署法官張敏玲等11人試署服務成績及格。

桃園地院候補法官陳華媚、蘇品蓁、中院候補法官江文玉、高雄少家法院候補法官吳昆達等4人候補服務成績審查及格。