踢開Faye？陳建寧指她想發個人專輯才離團 詹雯婷斥「謊言」

詹雯婷14日出庭，接受媒體訪問心平氣和。記者李政龍／攝影

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷指控前團員、音樂人陳建寧在老東家華研國際履約保證書偽簽她的姓名，控告陳建寧偽造文書，陳建寧反控詹女誣告，檢察官起訴詹雯婷，台北地方法院今開庭傳喚陳建寧作證。

陳建寧作證表示，他成立「無限延伸」公司，並擁有F.I.R的商標權，再以公司名義代表他、詹雯婷、阿沁（本名黃漢青）和華納音樂簽約，和華納音樂約滿前2年開始在找新的公司合作。

他說，2012年底他和時任華研總經理何燕玲洽談合作，也推薦給其他團員，雙方2013年5月1日正式和華研簽約，合約、確定授權無限延伸公司和華研公司簽約的保證書、酬勞如何分配的通知書，上頭的簽名、身分證字號皆是詹雯婷親自簽的，且他非常確定是3個人在場一起簽約的，但現場有沒有何燕玲，他已經沒有印象了。

陳建寧強調，簽約是慎重的事情，所有合約一定要藝人本人親自簽名，即使是蔡依林也是要親簽；他說，當時和華納音樂的合約期滿，詹雯婷就反悔，想要脫離原先和華研簽的約，因為詹雯婷想要發個人專輯，華研當時還飛去上海看詹雯婷演出，之後就說無法幫詹雯婷發個人專輯，「她就比較生氣，就說之前簽的團體合約不算」。

陳建寧說，為此他和華研音樂開過幾次會，之後無限延伸公司2015年3月26日與華研音樂簽訂補充協議書（二），將詹雯婷變成非獨家經紀約，且「詹雯婷覺得主唱比較大，她有很多意見，要求酬勞分配調整為30％」，雖然詹雯婷違反業界慣例，但他和阿沁都同意，之後就以友好邀約方式，單場演出來和詹雯婷的工作室簽約合作。

他指出，詹雯婷和時任經紀人曾向媒體抹黑他和阿沁，稱他和華研私簽約、私吞2000萬元、他們將詹雯婷踢出飛兒樂團，但他拿到華研的3000萬預付經紀酬勞，先打給阿沁1000萬元，而詹雯婷表示要分批領取，他也分次共給詹雯婷1600萬元，他自己只拿400萬元，「不是我們踢開她，而是她自己要離團」。

陳建寧也說，詹雯婷曾鄭重通知不再參加樂團任何活動，但因為他和阿沁對華研仍有責任，所以被迫去找新主唱，來執行和華研的合約。法官問及，為何無限延伸公司不以保證書要求詹雯婷履行演出義務？陳建寧回應，因為詹雯婷「常常簽了約又不認」，他們只能以和為貴、隱忍求全；陳建寧陳述時，詹雯婷忍不住翻白眼，露出不可置信的表情。

詹雯婷則反擊，她2009年離開無限延伸公司，她就有清楚表明要親自簽約，且第8張專輯以後母帶要3人共有，陳建寧也同意；事後，陳建寧曾給她看一份合約內容，而陳建寧稱是「意向書」，並叫她簽身分證字號，代表同意陳建寧去和華研商談，她也同意陳建寧去洽談，但她從來沒有簽過合約，也從未看過保證書。

詹雯婷稱，陳建寧和華研簽約之後，還反過來說是她忘記了，合約中也沒有她所要的親簽、母帶等條件，而無限延伸公司已經拿了3000萬元，她因對團還很有感情，才用友好邀約方式合作2年多，她根本也沒有去算唱了幾場，且「做自己的音樂和團約本就沒有衝突，我不是要發個人專輯而反悔」。

她說，如果她不幫陳建寧、阿沁唱這2年多的時間，無限延伸拿的3000萬是要還的，陳建寧謊稱她是提高抽成、要做個人專輯而離團，「這都是謊言，都不是事實」，且她沒有不錄製新專輯，而是她沒有合約要如何錄製？2018年樂團告知有新計劃，但計畫中卻沒有她，還刪除她臉書管理員身分。