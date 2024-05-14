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妻子討房租、兒想裝冷氣…六旬男拿不出錢持鐵槌殺妻追打兒 判刑24年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣去（2023）年7月發生62歲余姓男子持鐵槌追打妻兒，兒子逃到超商，滿身沾血的余男和超商店員對峙1分鐘的驚險案件。彰化地方法院依涉犯殺人罪判處余男有期徒刑14年，又成年人故意對少年犯殺人未遂罪判處有期徒刑11年，應執行有期徒刑24年。可上訴。

判決書指出，余嫌疑不滿妻子衝動性消費並對外借貸，導致家庭經濟窘迫，余妻向他說房租租房即將到期，兒子余姓少年提及想裝冷氣，余嫌雖自知殺人會被判死刑或無期徒刑，因拿不出錢，深感經濟壓力，想先殺掉妻兒再自己殺，就以修繕房屋為理由購買鐵槌，想到一次要殺兩人不容易，先支開妻子離開客廳去準備晚餐，對在客廳坐著的余姓少年下手。

余嫌持鐵槌打兒子，兒子自衛反抗要打電話求救，余妻聽到余姓少年哭喊即返回客廳，見狀要阻止丈夫行凶，被用鐵槌打20多下，余姓少年趁機逃出，余嫌追趕在後，一路追打，余姓少年要向鄰居求救未果，逃進超商躲在店員身後，余嫌跟著進超商跟店員對峙1分鐘，警方接獲民眾報案「有民眾遭鐵槌毆打頭」，趕到超商逮捕余嫌。

余嫌落網後對犯行坦承不諱，證人證稱「看到有1位阿伯持鐵槌在敲打1位年輕男生很多下…看到他們2人往某超商方向離去」，員警在職務報告及證述稱到達時看到余嫌渾身是血並持鐵槌，惟已無攻擊情事，員警詢問余嫌家中是否還有其他人，余嫌當場供稱太太已被他打傷，員警看到余姓少年躲在店員背後而血跡斑斑。

判決書表示，余妻頭皮下出血、顱骨骨折、顱內出血、腦實質出血，送醫急救到案發當晚10點不治，余姓少年頭皮廣泛血腫、左眼眉骨骨折、雙手多手指骨折。余男在偵訊時說兒子索要東西讓他心煩，想東想西，想帶他一起走；法官認為是對子女是權力和控制，非愛與尊重。彰化地方法院審酌余嫌行凶時間相近，侵害均為高度專屬性的生命法益，不應在定應執行刑時過度降低刑度，以免使犯行之一未受到充分評價，並考量被告之年齡、刑罰邊際效應及其復歸社會之可能性的情事，定應執行有期徒刑24年。

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彰化縣余姓男子持鐵槌追打兒子，跑進超商與店員對峙。圖／民眾提供
彰化縣余姓男子持鐵槌追打兒子，跑進超商與店員對峙。圖／民眾提供

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