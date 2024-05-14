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退休翁遭詐3千萬房產 桃檢「聲請扣押房屋」原因曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名76歲李姓男子遭詐騙集團哄騙加入投資群組，將96坪3千萬房產過戶後驚覺受騙，警方前日拘提一名陳姓男車手到案，檢方訊後向法院聲押獲准。檢方認為，李男被騙出賣的房產屬於他人犯罪所得，依法向法院聲請扣押，避免再被轉賣脫手。

退休李姓男子今年初手機line突然加入一名自稱「林美曦」的女子，除了平時噓寒問暖外，還關心李男經濟狀況，漸漸取得信任後，向李男推薦使用一款投資軟體，李誤信詐騙投資廣告說詞，將桃園價值3千萬的房產，拿去抵押借款，目前已被過戶他人名下；李男在國外的女兒日前得知後，將整個過程貼上臉書社團，並痛批「台灣根本就是詐騙天堂」。

蘆竹警方獲報展開追查並調閱監視器，鎖定當時假冒經辦員詐騙老翁的年約20歲陳姓男車手，並發現他出沒於台中市，昨立刻持拘票南下逮人，經檢察官訊問後，認陳男假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員「林承恩」，向李姓被害人收取遭投資詐騙款項，涉犯刑法詐欺取財、偽造私文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有串證滅證之虞，昨向法院聲押獲准。

其中桃檢向法院聲請扣押系爭房屋，對此檢方說明，檢察官昨向法院聲請扣押被害人轉賣給他人的房屋，因認該出賣的系爭房屋，是他人犯罪所得，依刑事訴訟法第133之2條第1項規定，向法院聲請扣押，以維權益。同時檢方已聯繫財團法人法律扶助基金會桃園分會，提供被害人相關法律扶助。

據悉，法扶桃園分會今協同蘆竹警方，與遭詐李男當面討論，法扶目前將待李男向國稅局申請財所清單，即可協助申請法律扶助。初步了解，因李男的不動產房屋已經過戶，並辦理設定抵押權給銀行，李男完成簽署法扶書面申請書後，將提供相關資料作為後續處理依據。

桃園一名76歲李姓男子落入詐騙集團圈套，將96坪3000萬房產過戶後驚覺被騙，警方昨拘提一名陳姓車手到案，檢察官訊後向法院聲押獲准。聯合報系資料照
桃園一名76歲李姓男子落入詐騙集團圈套，將96坪3000萬房產過戶後驚覺被騙，警方昨拘提一名陳姓車手到案，檢察官訊後向法院聲押獲准。聯合報系資料照

房屋 桃園 詐騙集團

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