聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐團軍師將300萬藏金融專業法官辦公室？橋院：尚未收到偵辦公文
疑為詐團軍師的律師鄭鴻威昨因涉洩密案遭台北地檢署起訴，本案如滾雪球發展，北檢還查出，鄭將300萬元贓款藏匿於橋頭地院法官石育恩辦公室，對此，橋頭地院昨晚緊急自清，石未被檢列關係人偵訊，也未曾審理鄭相關辯護案，豈料，今早北檢將石另案偵辦，橋院表示，目前僅知另案偵辦，尚不知石列何身分偵辦。
昨天，鄭昨經北檢依違反組織犯罪防制條例、洩密、洗錢等罪起訴，移審至台北法院羈押審查時，檢指控鄭將部分款項藏在政大同窗好友石育恩橋頭地院法官辦公室內，認鄭交保會影響後續查緝，鄭雖坦承洩密，但回應這筆款項為「買房工程款」，因石任公職前於建設公司上班，才會請託協助購屋，並強調該款項與洩密案無關。
據悉，鄭至今已被羈押超過100天，昨雖請求法院給予300萬元具保，讓他能在相對自由的環境，比對龐大的卷證，促使案件審理如期進行，但法院審酌，鄭仍有串證、湮滅證據之虞，仍有羈押的必要性，裁定自今日起延長羈押3個月。
至於，鄭辯稱，因石有建設公司經驗，可幫忙代找熟稔賣屋的代銷、建商，才會請託石協助，並交予保管買屋的「預售工程款」，北檢對此存保留態度，今早以另案偵辦，不排除傳喚石到案說明。
據知，石於橋頭地院承辦專業刑事案件，如金融專業案件與刑事強制處分案件，橋院表示，目前就石法官部分被另案調查，都是從報載上得知，石列何身分偵辦，北檢並未發函正式公文說明，因此，暫無工作任務異動情況，對於內部自清調查，基於偵查不公開，不會對外具體透露。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言