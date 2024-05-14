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Toyz入監服刑日期曝光…發監台中監獄執行

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

網紅Toyz劉偉健涉賣大麻菸彈案，劉被判刑4年2月，全案在今年4月由最高法院駁回上訴確定，劉近日直播時，有被網友看到帶著帽子，判斷劉已為入監先剃髮欲做準備。據查，劉在16日需向台中地檢署執行科報到，隨後發監台中監獄執行，檢方已請轄區警方密切關注劉的動態，劉在明天晚間將進行最後一場直播，向粉絲道別。

檢警於2021年5至9月間，陸續在中部地區查獲多名大小藥頭，起獲多達200顆大麻菸彈，向上溯源認為劉偉健（31歲）嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉男，檢方向法院聲押獲准，羈押2個月，法院認為劉男已供出毒品上手，裁定150萬元交保。

一審認定劉偉健坦承犯行、交出上手，依6個毒品罪判處4年2月徒刑。案件上訴二審，劉男對犯罪事實沒有意見，但認為一審量刑過重，拿出數十張參與公益活動的感謝狀求情，並提及犯案動機「不為牟利，而是要幫朋友」，強調案發時「心理狀態不穩定」，未來不會再犯，請求法官網開一面。

二審認為，劉偉健購買的二級毒品高達500顆，購買成本達60萬元，且與同案被告有共同運輸及販賣二級毒品犯意聯絡，犯罪情節不輕，不符合緩刑要件，維持一審判決。

案件上訴三審，最高法院認為，二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞，劉偉健實際刑期將扣除羈押與觀察勒戒日數。

「Toyz」劉偉健。圖／聯合報系資料照片
「Toyz」劉偉健。圖／聯合報系資料照片

劉偉健 毒品 直播

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