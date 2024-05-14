影／F.I.R陳建寧挨告「覺得莫名其妙」 反勸詹雯婷好好面對司法

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷指控前團員、音樂人陳建寧在老東家華研國際履約保證書偽簽她的姓名，控告陳建寧偽造文書，陳建寧反控詹女誣告，檢察官起訴詹雯婷。台北地方法院今開庭傳喚陳建寧作證，庭後陳建寧受訪指出，被詹雯婷告偽造文書，「我們也覺得莫名其妙」。

陳建寧指出，謝謝法院還他們公道，偽造文書案經過3、4年纏訟，法院判定他們不起訴定讞（應為檢方處分不起訴確定），詹雯婷自訴也被駁回，他今天到法院的目的是因為他是證人，也因為詹雯婷誣告他和華研偽造文書，「我們也覺得莫名其妙」，所以詹雯婷被檢察官提起公訴罪，所以他今天是用證人身分還原事實。

他說，至於詹雯婷為什麼要誣告，那就要請法院去處理，希望詹雯婷能好好面對司法，他個人當然是基於過去情誼，也不能說什麼，也希望詹雯婷能好好的、能一起面對未來，那因為是公訴罪，他如今也沒辦法做任何的處置，現在告訴主體是檢察官，而不是他個人。

至於媒體提問兩人今日是否有對話，並認為詹雯婷情緒不是太穩定；陳建寧說，「她一直都是這樣子」，兩人今日沒有對到話，而他就是還原事實而已，當年的事實很簡單，他和詹雯婷、阿沁3個人一起簽到華研，那詹雯婷事後因有自己的發展，就拋棄他們和華研唱片，而他們也都同意，但詹雯婷離開以後卻反告，他也覺得莫名其妙，還好筆跡鑑定、科學鑑定都出來認定是詹雯婷本人親簽的，也還他清白，接下來就希望詹雯婷好好面對司法。

F.I.R.原由主唱「Faye」詹雯婷、吉他手「REAL」阿沁（本名黃漢青）、鍵盤手「IAN」陳建寧組成，2004年靠電視劇「鬥魚」片尾曲「Lydia」走紅。

詹雯婷退團後，F.I.R.找來新主唱「Lydia」韓睿再出發，不過詹雯婷指控陳建寧在華研國際的履約保證書等文件上偽簽自己的姓名，控告陳建寧、華研董事長呂燕清、總經理何燕玲偽造文書罪，陳建寧也反控詹雯婷誣告。