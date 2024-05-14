F.I.R前主唱詹雯婷法庭合體陳建寧 哽咽指控「我的簽名是被偽造了」

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷指控前團員、音樂人陳建寧在老東家華研國際履約保證書偽簽她的姓名，控告陳建寧偽造文書，陳建寧反控詹女誣告，檢察官起訴詹雯婷。台北地方法院今開完庭，詹雯婷受訪哽咽指出，遺憾讓大家看到這麼多的不美好，但偽造文書是嚴重侵權行為，她提告偽造文書是為捍衛「詹雯婷」3個字。

詹雯婷表示，她要向關心、支持自己的家人、朋友、歌迷們說聲抱歉，讓大家擔心了，但請大家放心，她會認真且誠實地面對法院的審理，還原真相。

她說，為了避免大家被各種猜測和謠言誤導，她簡單地向外界說明案件起因和經過，由於當初陳建寧老師的發掘和在音樂上的共識，她加入建寧老師的公司「無限延伸」，一起以「F.I.R.飛兒樂團」出道，她對老師抱有最大程度的感恩與尊重，對有關樂團事務的安排，有絕對的信任。

詹雯婷指出，但2009年，建寧老師在團員們不知情的狀況下，私自將「F.I.R.飛兒樂團」註冊為他公司所有的商標，讓這份信任開始產生了裂痕，也在那年，她約滿就離開「無限延伸」。在那之後，她都以個人名義簽訂所有相關合約。

她說，之後的2013年，她們與唱片公司的合作即將到期，建寧老師說要為樂團找間新唱片公司，她當時提出兩個期望，包括第一，新唱片公司簽約由她親自簽訂，沒有人可以代替；第二，從第八張專輯開始，母帶權由團員三人共有，對於她的期待，建寧老師當即表示同意。

詹雯婷指出，直到2014年她才發現，建寧老師早已於2013年，在沒有她親自簽名，也從未獲得她授權的情況下，逕自代表我與華研公司簽約了。雖然實際上她本人從未簽約，但為了樂團可以順利運作，後來的演出，都是以單場邀約她作為主唱的方式來進行。

她說，基於對樂團多年的感情，她一直期待建寧老師能正視合約精神，以正當合法的方式，達成各方共識之下，進行合約簽訂。然而多次溝通卻沒有結果，在等待回應的過程中，突然被兩位團員告知F.I.R.有新計畫，但不包含她，儘管如此，她依然對新生的F.I.R.表示祝福。

詹雯婷表示，2019年7月間，她輾轉得知建寧老師有一張簽有自己名字的保證書，內容為「將本人之所有演藝事業皆委由無限延伸音樂事業有限公司與華研國際音樂股份有限公司共同經紀管理」，與實際情況完全不符，令她非常震驚。

她說，在此之前，她對這份文件的內容完全不知悉，也從未簽過，過去不論是建寧老師與阿沁在公開場合的談話、建寧老師後來委任對她提告的律師所寫的法律意見書、無限延伸公司其他人員傳給她的文字訊息，都一再重述她與華研公司間沒有契約關係，很明顯，「我的簽名是被偽造了」。

詹雯婷指出，一直以來，為了維護共同的名字「F.I.R.」，維護她們一起取得來之不易的成績，對於過去的種種，她都可以輕輕揭過，但偽造簽名是嚴重的侵權行為，「這一次我不得不站出來，用法律保護我自己」，提告偽造文書，是為維護事實和心中的正義，是對「詹雯婷」三個字的捍衛。