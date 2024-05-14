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涉併購玖地案逃亡 如興前董事長陳仕修列外逃名單

中央社／ 台北14日電

北院審理如興公司前董事長陳仕修涉如興併購玖地集團案，由於陳仕修屢傳未到遭通緝。調查局掌握陳仕修疑似潛逃美國，今天將陳仕修列為外逃通緝犯名單，並呼籲民眾提供線索。

陳仕修涉及如興併購玖地集團案，台北地檢署於民國110年8月間依違反證券交易法有價證券發行詐偽、隱匿應申報之財務業務文件、特別背信等罪嫌，起訴時任董事長陳仕修、如興公司財會部副總經理徐仲榮、法務及投資部門經理黃詩萍等3人。

台北地方法院審理期間，多次依法傳喚陳仕修，但陳仕修均傳喚未到且拘提無著，法官認定陳仕修已逃匿，111年8月間裁定沒收新台幣500萬元保證金，並發布通緝。

法務部調查局掌握陳仕修可能於110年12月間潛逃至美國，今天將陳仕修列入外逃通緝犯名單，。

調查局指出，加強查緝陳仕修行蹤，也透過駐外法務秘書與陳仕修潛逃行經國家請求司法互助可能，也呼籲民眾踴躍提供線索，經檢舉並成功緝獲列冊外逃通緝犯後，可獲頒發金額最高100萬元檢舉獎金。

美國 財務 通緝

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