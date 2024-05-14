27天火速起訴 國三生割喉案涉案乾哥、乾妹今移審法院
新北市國三生割喉案，新北地方法院少年法庭今年3月21日宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，移送檢方偵辦，新北地檢署因全案事證充分、明確，僅偵辦27天便在這個月10日，將郭、林2名少年依殺人罪嫌起訴。因全案先後歷經少年法庭及檢察官調查，卷證龐雜，新北檢在整理好卷證後，今天採取「連人帶卷」方式，將全案移審新北地院少年法庭。
日前新北地院宣示裁定時，未說明2少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦，後來才傳出2人均依殺人罪嫌移送檢方偵辦。當時院方表示，少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。
新北檢起訴時表示，基於少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法等規定，檢方不會提供郭姓、林姓2位少年起訴書，也不會對案情做出任何說明，僅能證實2人確實被依殺人罪嫌起訴。
去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺5刀，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。
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