1天輸2場！彭文正為總統論文案向北院女法官求償200萬 上訴遭駁

媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿台北地方法院法官張詠惠沒有上簽呈請求重新分案，再度提告求償200萬元並在報紙刊登判決理由，台灣高等法院今再判彭敗訴。圖／聯合報系資料照片

媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿台北地方法院法官張詠惠沒有上簽呈請求重新分案，再度提告求償200萬元並在報紙刊登判決理由，北院判彭敗訴。彭上訴，台灣高等法院認為無理由，今駁回。

彭文正多次質疑蔡英文博士學位，為確定論文真偽，他提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭文正敗訴，二審認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審，北院更一審仍由張詠惠承審，依舊判決彭敗訴。

彭文正提告主張，案件更一審又由張詠惠獨任審理，他請求法院改分他股被拒絕，認為張詠惠一審已涉及實體論斷，已有先入為主偏見，又他另行提告張詠惠刑、民事訴訟，雙方已有嫌怨，足以認定張詠惠無法公平審判。

彭文正指出，張詠惠執意審理論文案，又知案件是重大社會矚目案件，卻不送簽呈請求以矚訴字重新分案，更連續違法拒絕他請求重分案，認為張詠惠不依民事案件分案規則、民事訴訟法規定，侵害他的訴訟權和名譽權，要求賠償200萬元並刊登判決理由。

張詠惠表示未參與論文案分案，分案也沒有不法，她沒有迴避審理論文案的事由，也沒違反分案規則，並無侵權；彭文正要求重新分案或自行迴避，均無法律依據，她礙難照准。

北院認為彭文正不能證明張詠惠分案上有何違法，實務上法官只能被動接受分案結果，彭的主張有誤會；重大矚目分案方式應屬於極端例外情況，要由法院考量司法資源整體利用、公平性，通案採一般分案方式處理，法院向來做法如此，彭以自身是媒體人、涉訟對象有新聞性，認為應分矚目案件，也有誤解。

一審宣判後，彭文正上訴，高院開庭時，彭與張女都委由律師出庭。彭妨害蔡英文名譽而遭台北地檢署起訴，北院開庭期間因滯美未歸而遭通緝，彭以視訊方式參與開庭。

高院認為，依法官法定原則，法院案件分配必須事先訂定一般抽象規範，將案件客觀公平合理分配於法官，以摒除恣意或其他不當干涉案件分配作業。北院就民事案件的分案定有分案要點，且分案事務是由當月分案庭長、分案審查小組負責，張泳惠並未參與分案。

依北院分案要點第5點、分案審查小組2013年12月18日決議，應指定原股即張詠惠承辦，張女無從拒絕分受；且北院認定本件非重大矚目案件，張女承審也沒有規定要行合議審判。彭文正在審理期間多次聲請張女迴避，均經裁定駁回；先後陳請重新分案、重新抽簽分案，也都被北院拒絕。北院認為張女未將案件簽請重新分案或改分重大矚目案件，並行合議審理，未違背職務。

高院指出，張詠惠為職司審判職務的公務員，沒有彭文正所指的犯罪行為，不符合國家賠償規定，彭依民法請求她賠200萬精神慰撫金並回復名譽，與法不合。