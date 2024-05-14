屏東「非凡聯誼會」吸金逾億 涉案幹部為這理由…更審重判改輕判

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

屏東「非凡聯誼會」被控以高額年報酬率吸金約3億元，涉案王姓、何姓會長、張姓幹部等人均被依違反銀行法判刑1年10月至8年2月不等徒刑確定；歐姓會長經最高法院發回更審，高雄高分院更一審今宣判，合議庭認為原審歐負責吸金金額有誤，改判2年，緩刑5年。可上訴。

檢調查出，非凡聯誼會成立於2013年6月，因王姓會長與莊姓妻子都曾是「真善美自治互助聯誼會」，該會因非法吸金瓦解後，兩人循「真善美」運作模式，另成立非凡聯誼會吸金，並招攬何姓女子擔任執行長，歐男與張姓男子則擔任幹部招募會員。

非凡聯誼會推出年報酬率為20.41％至220.8％不等的互助會方案，利用內部晉升、獎金制度，鼓勵會員不斷投入資金或招攬他人加入互助會。

從2013年成立至隔年8月遭搜索為止，王男等人合計吸金8652萬800元，沒料遭查辦後，王男等人仍未收手，繼續以同樣方式吸金，並從2015年起由歐男掛名互助會會首。

隔年歐男主動至高雄市調查處自首，坦承該會從2014年首波搜索後，仍繼續吸金、招攬會員，吸金金額達2億1890萬元。

全案經檢調偵辦後，王男等人被依違反銀行法等罪嫌起訴，經法院審理後，王男、歐男等涉案5人被判刑1年10月至8年2月不等徒刑，其中歐男經最高法院審理後，認為歐參與吸金金額有疑慮，發回更審，其餘人則判刑確定。

高雄高分院審理後，歐男坦承犯行，僅爭執負責的吸金數額，合議庭根據事證，認為歐參與吸金數額僅6317萬元，而非原先認定的2億6013萬元。

合議庭認為，歐男並未在聯誼會中從事重要業務，吸金數額為同案被告次少者，且已賠償被害人41萬元，並繳回50萬元犯罪所得，考量他盡力與被害人達成和解，改判為2年，並宣告緩刑5年。可上訴。