快訊

陳水扁特赦卡關？法務部報告：未判決案件不在特赦範圍內

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東「非凡聯誼會」吸金逾億 涉案幹部為這理由…更審重判改輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

屏東「非凡聯誼會」被控以高額年報酬率吸金約3億元，涉案王姓、何姓會長、張姓幹部等人均被依違反銀行法判刑1年10月至8年2月不等徒刑確定；歐姓會長經最高法院發回更審，高雄高分院更一審今宣判，合議庭認為原審歐負責吸金金額有誤，改判2年，緩刑5年。可上訴。

檢調查出，非凡聯誼會成立於2013年6月，因王姓會長與莊姓妻子都曾是「真善美自治互助聯誼會」，該會因非法吸金瓦解後，兩人循「真善美」運作模式，另成立非凡聯誼會吸金，並招攬何姓女子擔任執行長，歐男與張姓男子則擔任幹部招募會員。

非凡聯誼會推出年報酬率為20.41％至220.8％不等的互助會方案，利用內部晉升、獎金制度，鼓勵會員不斷投入資金或招攬他人加入互助會。

從2013年成立至隔年8月遭搜索為止，王男等人合計吸金8652萬800元，沒料遭查辦後，王男等人仍未收手，繼續以同樣方式吸金，並從2015年起由歐男掛名互助會會首。

隔年歐男主動至高雄市調查處自首，坦承該會從2014年首波搜索後，仍繼續吸金、招攬會員，吸金金額達2億1890萬元。

全案經檢調偵辦後，王男等人被依違反銀行法等罪嫌起訴，經法院審理後，王男、歐男等涉案5人被判刑1年10月至8年2月不等徒刑，其中歐男經最高法院審理後，認為歐參與吸金金額有疑慮，發回更審，其餘人則判刑確定。

高雄高分院審理後，歐男坦承犯行，僅爭執負責的吸金數額，合議庭根據事證，認為歐參與吸金數額僅6317萬元，而非原先認定的2億6013萬元。

合議庭認為，歐男並未在聯誼會中從事重要業務，吸金數額為同案被告次少者，且已賠償被害人41萬元，並繳回50萬元犯罪所得，考量他盡力與被害人達成和解，改判為2年，並宣告緩刑5年。可上訴。

吸金 報酬率 聯誼

延伸閱讀

股票型吸金 美國最多

屏東愛文芒果產季到 縣府攜手中華郵政運銷

財力豐厚！3大王牌律師護航吸金女董座 在雄院踢到鐵板

普惠世紀集團吸金逾53億 董事長和執董男女潛逃國外遭通緝

相關新聞

27天火速起訴 國三生割喉案涉案乾哥、乾妹今移審法院

新北市國三生割喉案，新北地方法院少年法庭今年3月21日宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，移送檢方偵辦，新北地...

1天輸2場！彭文正為總統論文案向北院女法官求償200萬 上訴遭駁

媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿台北地方法院法官張詠惠沒有上簽呈請求重新分案，再度提告求償200萬...

影／健身女網紅艾瑪誹謗案纏訟5年 館長：有些告訴真是浪費生命

成吉思汗健身俱樂部負責人、「館長」陳之漢直播罵前員工、健身女網紅艾瑪（Emma）性騷擾健身工廠男教練而遭開除，新北地方法...

屏東「非凡聯誼會」吸金逾億 涉案幹部為這理由…更審重判改輕判

屏東「非凡聯誼會」被控以高額年報酬率吸金約3億元，涉案王姓、何姓會長、幹部等人均被依違反銀行法判刑1年10月至4年不等徒...

高雄男賣5門號成詐團幫助犯 被害人打「這官司」討回錢

高雄蔡姓男子前年爸爸節利用不知情崔姓男子，於電信門市申辦5筆手機預付型門號，並以2000元轉賣這5枚門號SIM卡給詐團，...

鄰居監視器對準家門 她提告侵犯隱私賠償15萬被駁回

嘉義市婦人與鄰居曾因機車噪音發生爭執，後雙方和解，但婦人發現鄰居裝設監視器對準家門口，認為不但侵害到隱私權，也令她精神備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。