影／健身女網紅艾瑪誹謗案纏訟5年 館長：有些告訴真是浪費生命

成吉思汗健身俱樂部負責人、「館長」陳之漢直播罵前員工、健身女網紅艾瑪（Emma）性騷擾健身工廠男教練而遭開除，新北地方法院判館長無罪。檢方上訴，台灣高等法院今審理，陳之漢仍強調沒有誹謗犯行，直言「我不承認」，並對社會大眾說，「有些告訴真的是浪費生命」。

艾瑪本名林憶杰，原受僱於成吉思汗健身俱樂部擔任健身教練，因故離職後轉往健身工廠任職，以「艾瑪」、「EMMA」名義在社群媒體和影音平台上分享個人的健身影片，她曾提民事訴訟向陳之漢求償，陳賠償10萬元確定且已給付。

陳之漢認為艾瑪2019年1月28日在YouTube上提及於成吉思汗健身館任職時，每日打掃時數高達8小時，且自費在外上課，「因為在成吉思汗健身館無法進步」，他得知後才接連在同年2月3日、9日的直播中回應，並談到艾瑪在健身工廠任職時性騷擾男教練而離職。

在直播中，陳之漢說，「她去健工，又被人家踢出來，因為她去健工摸人家教練，男生教練，還被告性騷擾，還要我講嘛」、「因為她一直調侃，用言語，然後去摸人家，人家男教練，一樣是教練，人家男教練有女朋友，所以就產生出了這個，人家告她性騷擾」、「在我們這邊是這樣離職的嘛，背骨嘛，然後在健工是因為發生性騷擾事件被開除的嘛」。

新北地院判館長無罪，檢方上訴認為陳之漢言論指艾瑪性騷擾遭解雇，但艾瑪並沒有這些情形，認為原審判決有違法不當之處。檢察官指艾瑪是「協助護槓」，陳沒有查證。

陳之漢今在庭上除表示檢方上訴無理、不承認誹謗外，其餘多由律師代答；律師表示，根據艾瑪IG貼文、艾瑪同事等說法，陳之漢已盡查證義務。律師也表示，陳之漢雖是網紅，但也是一般民眾，而告訴人也是網紅，她是否有性騷擾屬可受公評之事。

審判長詢問科刑意見，艾瑪未表示意見，檢察官則求刑4月，而陳之漢主張無罪。審判長諭知6月4日宣判。

陳今步出法庭時無奈地說案子已經5年了，因對方一直上訴，他只好不斷上法院，並說艾瑪聲稱在成吉思汗健身俱樂部工作時遭客人性騷擾，但經調閱錄影畫面發現根本沒有，他問要不要報案，她也說不要，結果離職後卻說「我們都沒管」，但他怎麼可能沒管。