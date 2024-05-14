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高雄男賣5門號成詐團幫助犯 被害人打「這官司」討回錢

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

橋頭地方法院。本報資料照片
橋頭地方法院。本報資料照片

高雄蔡姓男子前年爸爸節利用不知情崔姓男子，於電信門市申辦5筆手機預付型門號，並以2000元轉賣這5枚門號SIM卡給詐團，導致賴男被騙損失近18萬元；警獲報循線查獲蔡男送辦，橋頭地院一審判蔡拘役40天，沒收400元；二審改判2月徒刑，沒收1600元，近日賴向法院提刑事附帶民事訴訟，判蔡需給付賴17萬元。

判決書中，檢警查出，詐團使用蔡4筆門號，分別向網銀國際公司申辦遊戲帳號，並用另3筆門號申設蝦皮平台會員帳號，以至居住在新北、彰化地區的鄭姓、陳姓、賴姓等3男受騙，讓詐團白白得逞十餘萬元入袋。

經查崔男對於犯行並不知情，檢方處分不起訴，而蔡男於偵查、審理時坦承不諱，以2000元賣門號SIM卡5枚，供詐團使用，按刑法上，雖非共同正犯，但已幫助犯下詐欺取財罪，屬「幫助犯」。

「個人損失就有17萬9982元。」被害人賴男指出，當時詐團電話打來佯稱，蝦皮平台上有其購買家電紀錄，若沒有此事，請賴至ATM停止付款，而賴誤信後依循指示操作提款機時，反倒將錢匯進詐團同步購買手機因而開啟的虛擬帳號內，待賴款項一匯入，詐團立即取消手機訂單，款項就此退回詐團開立的帳戶中。

去年6月，橋頭地院簡易庭一審判蔡拘役40天，僅沒收不法所得400元；檢方不服提起上訴，今年1月二審合議庭審酌，蔡僅因缺錢花用貪圖不法，事後並未與3名被害人達成調解，改判蔡2月徒刑，沒收不法所得1600元。

對此，賴向法院提起刑事附帶民事訴訟，而蔡於法庭上，並未就幫助詐團行為辯駁，並同意賠償，近日判決出爐，合議庭判蔡應賠償賴損失17萬元。

民事訴訟 蝦皮 門號

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